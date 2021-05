Von Noemi Girgla

Mosbach. Auch wenn Cafés und Einzelhandel derzeit in Mosbach noch geschlossen sind, zieht die Große Kreisstadt nach wie vor Touristen an. Ist das Bedürfnis nach Bewegung und Abwechslung vom Corona-Alltag gestillt, drängt sich für Besucher oft ein weiteres, dringliches in den Vordergrund: der Gang zur Toilette.

Dieser kann in Zeiten von Lockdown und termingebundenen Einkäufen durchaus zu einem Problem werden, wie RNZ-Leserin Anita Bickel aus Elztal der Mosbacher Redaktion schilderte. Bevor Bickel mit einer Freundin von Elztal nach Mosbach wanderte, hatte sie sich extra informiert, wo im Stadtgebiet die öffentlichen Toiletten zu finden sind. In Mosbach angekommen, erwartete die Frauen jedoch eine unangenehme Überraschung: "Leider wurden wir schon am Eingang zum Stadtpark an der Ideenwerkstatt enttäuscht und sind weitergegangen bis zum Rewe-Markt, in der Hoffnung, dort eine saubere Toilette vorzufinden, da dort ja auch 50 Cent verlangt werden. Dort wurden wir enttäuscht, da diese Toiletten außerhalb der Öffnungszeiten des Marktes verriegelt sind. So sind wir weitergegangen bis zum Busbahnhof", teilte Bickel der RNZ mit.

Obwohl die Toilette erheblich verunreinigt gewesen sei, hätten die Frauen es sich erspart, weiterzusuchen. "Sonst wäre das Ganze vielleicht sprichwörtlich in die Hose gegangen." Dass sie mit diesem Problem nicht alleine waren, wurde den ihnen bald klar: "Wie uns erging es an diesem Tag noch anderen Besuchern der Stadt, die wir auf unserer ,Toilettentour’ durch Mosbach getroffen haben, und die das gleiche Problem hatten."

Die Thematik an sich ist keine neue. Schon zweimal hatte Georg Nelius in seiner Funktion als Stadtrat die Mosbacher Verwaltung in öffentlichen Sitzungen darauf hingewiesen, dass in diesem Punkt ein "drängendes Bedürfnis" bestehe. Konkret ging es Nelius um die beiden öffentlichen Toiletten auf dem Gelände des Stadtparks in der Nähe der Spielplätze. Zur Antwort habe er die Aussage erhalten, die Toiletten seien aus Pandemiegründen nicht geöffnet worden. Man wolle die Plätze nicht noch attraktiver machen und so größere Menschenansammlungen vermeiden. Eine Haltung, die Nelius nicht ganz nachvollziehen kann. "Gerade ältere Menschen, die spazieren gehen, bedauern, dass die Toiletten noch immer geschlossen sind. Durch die Schließung wird auch die umliegende Gegend in Mitleidenschaft gezogen", führt er aus.

Ohne Lockdown und Termineinkauf stehen im Stadtgebiet Mosbach eigentlich 22 "Austrittsmöglichkeiten" zur Verfügung. "Seit 2010 nimmt die Stadt Mosbach an dem Projekt ,Nette Toilette’ teil. Außerdem wurden Still- und Wickelpunkte eingerichtet. Die Stadtverwaltung kooperiert bei der Aktion für ein Mehr an Service mit zahlreichen weiteren Einrichtungen, Gastronomen und Einzelhändlern und unterstützt diese dabei monatlich finanziell", erklärt Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt Mosbach. In Pandemiezeiten sei das natürlich leider etwas anders, fügt sie hinzu.

"Geschäfte und Gaststätten sind geschlossen oder nur mit Termin zugänglich. Die verbleibenden öffentlichen Toiletten befinden sich am Bahnhof, am Kirchplatz und am Busbahnhof." Dass die weiteren öffentlichen WCs – zum Beispiel im Stadtpark – aktuell noch geschlossen seien, begründe sich darin, dass sich der Neckar-Odenwald-Kreis aufgrund der hohen Inzidenzen bislang in der Bundesnotbremse befand, die vor allem Kontaktbeschränkungen vorgibt. "Um kein falsches Signal zu setzen, wollte die Stadt deshalb nicht mit der Öffnung von WCs dazu einladen, sich (in größeren Gruppen) zu treffen oder länger zu verweilen, um Versammlungen und einen größeren Andrang zu vermeiden", erläutert die Pressesprecherin.

Dass die Besucherinnen bei ihrer Wanderung bedauerlicherweise nicht nur auf geschlossene, sondern auch unsaubere Toiletten gestoßen seien, sei sehr schade, so Wendt. Alle öffentlichen Toiletten würden täglich – egal, ob unter der Woche oder am Wochenende – früh morgens gereinigt. Leider gebe es Zeitgenossen, die die öffentlichen Einrichtungen nicht nur übel verdrecken, sondern teilweise auch zerstören und damit unbrauchbar machen würden.

Einen Lichtblick sieht die Pressesprecherin in der Öffnung der Gaststätten und Geschäfte, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die 100er-Marke unterschreitet. Auch sei die Nutzung der öffentlichen WCs im Stadtpark bei weiterhin stabil sinkender Inzidenz nicht mehr fern. In einem weiteren Schritt könne dann die Aktion der "Netten Toilette" wieder aufgenommen werden. Diese Optionen sorgen hoffentlich bald wieder für eine Entspannung der Situation – und der Blase ...