Mosbach. (pol/mare) Die Meldung: häusliche Gewalt. Doch der Fall wurde für Beamte bald zu einem Fall von Gewalt gegen Polizisten. Das teilt das Polizeipräsidium Heilbronn mit.

Aber der Reihe nach: Eine Streife des Mosbacher Reviers wurde am Samstagabend zu dem Fall von häuslicher Gewalt in der Elzstraße in Mosbach gerufen. Dort trafen die Beamten auf eine 28-jährige Frau und einen 25-jährigen Mann in einer Wohnung im ersten Obergeschoss.

Bei einem Gespräch versuchte der Mann, die Wohnungstür zuzuschlagen. Dies konnte die Beamten aber verhindert. Plötzlich ging die 28-jährige Frau auf die Polizisten los und schubste sie.

Der 25-Jährige wollte die Chance nutzen und fliehen, wurde jedoch von den Polizisten aufgehalten. Daraufhin schlug das Paar auf die Beamten ein, sodass ein Polizist zu Boden ging. Selbst der Einsatz von Pfefferspray machte dem Pärchen nichts aus, was darauf hinwies, dass die beiden unter der Wirkung von Betäubungsmittel standen.

Die Frau wurde von der Streife in Handschellen gelegt und festgenommen. Der Mann sprang aus dem Fenster und flüchtete. Als die Beamten zurück zum Streifenwagen gingen, kam der 25-Jährige aber wieder zurück und griff die Gesetzeshüter erneut mehrmals an. Letztendlich gelang es der Streife, auch den Mann festzunehmen und ihm Handschellen anzulegen.

Die Polizisten mussten aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 28-Jährige und der 25-Jährige müssen nun mit mehreren Anzeigen rechnen.