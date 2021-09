Mosbach. (ub) "Delba Estival" ist eine früh reifende Apfelsorte und passte daher hervorragend zur bundesweiten Apfelverteilaktion, einer Initiative der deutschen Obstbäuerinnen und Obstbauern. In Mosbach passte sie außerdem bestens zum Kurpfälzer Brotmarkt. Beide Aktionen propagieren den Genuss regionaler Produkte, seien es Äpfel oder eben Brot. In Mosbach waren es die Obstbauern Gätschenberger (Katzental) und Böhringer (Pfedelbach), die für die Apfelverteilaktion standen. "Wir sind hier mit 400 Kilogramm Delba Estival", ließ Arno Gätschenberger wissen. Knapp die Hälfte davon war gegen 11 Uhr bereits unters Volk gebracht. Zwei Stunden später waren die Kisten so gut wie leer.

Organisatorisch und personell hatten sich die beiden Obstbauern für die Mosbacher Verteilaktion zusammengetan. Denn Böhringer verteilte am selben Tag in Heilbronn und war auf dem Mosbacher Wochenmarkt ohnehin mit seinem Obststand präsent. Mit Granny-Smith-grünen Westen gekleidet, sprach man die Passantinnen und Passanten an, überreichte mit den Äpfeln Karten, die darüber aufklärten, weshalb "Obst aus der Region gut fürs Klima ist, besser schmeckt, Kulturlandschaft bewahrt, von Familienbetrieben nachhaltig erzeugt wird, der heimischen Tierwelt hilft und hohe Umwelt- und Sozialstandards erfüllt".

Bernd Böhringer, Arno Gätschenberger und ihr aus jungen Leuten bestehendes Team lasen an den positiven Reaktionen an diesem Tag ab, was sie auch im Laden in zunehmendem Maße erfahren: "Die Kunden fragen nach der Herkunft des Obstes", berichtete Bernd Böhringer, "da ändert sich gerade was". Im Stadtbild konnte man es sehen: Durch Mosbach schlenderten an diesem Vormittag auffällig viele Menschen – einen frischen, regionalen Apfel in der Hand oder in selbigen beißend. Als besonders positiv bewerteten die Obstbauern auch den benachbarten Brotmarkt. "Das war super für uns", so Arno Gätschenberger. Die geglückte Liaison Apfel und Brot findet im Sortiment des Katzentaler Obstbaubetriebs ihren Niederschlag – mit einer Backmischung für Apfelbrot.