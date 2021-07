Von Nadine Slaby

Mosbach. "Lassen sie sich nach Island entführen ...", bat Autorin Nina Blazon ihre aufgrund der Corona-Bedingungen sehr überschaubare Zuhörerschaft am vergangenen Mittwoch in der Mosbacher Mediathek. Sich ganz hineinzubegeben in die Kultur der Insel, die Schrulligkeiten der Bewohner und somit auch in die Figuren ihres Werkes "Das Wörterbuch des Windes", kurzum in das Buch selbst. Hineinbegeben hat Nina Blazon sich selbst ebenfalls, als sie für die Recherche zum Buch kurzerhand für einen Sommer ihre Wohnung mit einer Isländerin tauschte. Viele ihrer Erlebnisse und Erfahrungen finden sich im Wörterbuch des Windes wieder, sind Teil der Figuren geworden.

Dann begann Blazon zu lesen – ungewöhnlicherweise am Beginn des Buches. Mitten hineingeworfen in das Gefühlschaos von Swea: Sie ist mit ihrem Mann Hendrik zu einer zweiten Hochzeitsreise nach Island gekommen. Eine Ehekrise liegt hinter ihnen, ist aber scheinbar bewältigt. Doch dann stellt Swea fest, dass ihr Mann sie mit ihrer besten Freundin betrügt. Ebenfalls auf die Insel zurückgekommen ist Einar, der einst nach Deutschland auswanderte. Er erkennt "seine" Insel kaum. Die Schnelligkeit und Lautstärke der Touristen aus aller Herren Länder stehen im schroffen Gegensatz zur isländischen Langsamkeit, dem Leben mit den Launen der Natur.

Mit jedem Satz nahm Nina Blazon ihre Zuhörer tiefer mit hinein in die harmlos erscheinende und doch so spannende Geschichte. Denn Einar hat Angst vor der Gegenwart in seinem Haus. Und diese ist nicht die seines Mieters Jón. Sie ist vielmehr ungreifbar, flüchtig wie der Wind und doch genauso präsent. Was sich dahinter verbirgt, bleibt ungewiss.

Die Autorin erzählte zwischen den verschiedenen vorgetragenen Stellen von ihrer Recherchereise. Zum Beispiel, dass das "unsichtbare Volk" der Elfen und Trolle in Island zum Alltag dazugehört und ganz selbstverständlich ist. Ebenso die Toten. Als sie bei einer älteren Frau übernachtete, habe diese ihr mitgeteilt, dass sie sich keine Gedanken machen solle, wenn des Nachts die Zimmertüre aufgehen sollte. Dies sei nur ihr verstorbener Mann, der nach dem Rechten sehe und niemandem etwas tue. "Ich war mir nicht so sicher, und sie können sich vorstellen, wie meine Nacht war", meinte Blazon.

Als sie erneut von Swea und Einar las, schienen die Figuren lebendig. Swea, die sich nach dem schweren Betrug zwei Tage in Einars Schlafzimmer einnistet und Pläne schmiedet, um sich an ihrem Mann und seiner Geliebten zu rächen. Dies ist jedoch nicht der gesamte Plot der Geschichte. Swea spürt die Gegenwart im Haus ebenfalls. "Nach und nach wird sie die große Geschichte aufdecken", verriet die Autorin. Denn immer wieder meint Swea, im verschlossenen Nebenzimmer etwas zu hören.

"Können Sie noch?", fragte Nina Blazon nach rund einer Stunde ins Publikum. Eine Stunde, die rasch vergangen war. Natürlich wollten alle noch mehr hören. Blazon stellte daraufhin den Dritten im Bunde des Spannungsdreiecks vor: Jón, der in der Finanzkrise schwer gebeutelt wurde und nun bei Einar zur Miete lebt. Etwas, das für einen Isländer ungewöhnlich ist, legt man doch Wert auf Eigentum. Der Gescheiterte, im Selbstmitleid badende und zu viel trinkende Jón scheint die vermittelnde Person zwischen Einar und Swea zu sein – obwohl er Swea nicht ausstehen kann.

"Den Rest der Geschichte erfährt man, wenn man weitere 219 Seiten liest ...", beendete Nina Blazon ihre Lesung. In der sich anschließenden Fragerunde stand die Autorin ihren Gästen Rede und Antwort zu den unterschiedlichsten Fragen. Etwa, warum der Wind eine so herausragende Rolle in ihrem Buch spiele. "Der Wind ist typisch für Island. Zudem haben die Leute ein anderes Verhältnis zu Katastrophen. Man muss darauf reagieren. Wie auf den Wind."

Isländisch spreche sie nicht, gab sie auf Nachfrage zu. Sie habe nur "solides Halbwissen", könne beispielsweise einen Kaffee bestellen. Auch Fragen nach der besten Reisezeit, der besten Art, die Insel zu erkunden, oder auch wie sie das Thema für ihr Buch gefunden habe, beantwortete die Autorin. Einige Besucher ließen sich die am Büchertisch von Kindlers Buchhandlung erstandenen Werke signieren.

Info: Nina Blazon; "Das Wörterbuch des Windes"; Ullstein Paperback; 576 Seiten; ISBN-10: 3864931479; 15,99 Euro; im Buchhandel erhältlich.