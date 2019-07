Ein Rollerfahrer verletzte sich am Donnerstag bei einem Unfall in Neckarelz schwer. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: Frank Heuß

Mosbach-Neckarelz. (pol/mare) Der 82-jährige Rollerfahrer, der sich bei einem Unfall am 4. Juli in der Mosbacher Straße in Neckarelz schwerste Kopfverletzungen zugezogen hat, ist am Samstagvormittag an den Folgen des Unfalls gestorben. Das teilt die Polizei mit.

Der Mann war mit seinem Zweirad ohne Fremdeinwirkung auf die Fahrbahn gestürzt und wurde nach dem Unfall mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.