Neckarelz. Am Vormittag herrscht noch recht maritimes Wetter rund um den Neckarelzer Burggraben. Doch pünktlich zum Auftakt am Mittag kommt auch die Sonne raus und beschert Fans wie Musikern einen perfekten Sommerabend voller Folkmusik. Fünf Bands auf zwei Bühnen bieten am zweiten Festivaltag von "Folk am Neckar" (FaN) die große Bandbreite aktueller Klänge rund um Pipe, Akkordeon und Tin-Whistle.

Folk am Neckar in Neckarelz - Die Fotogalerie

















































































Gleichwohl ist die Lautstärke selbst bei rockigeren Acts derart angemessen, dass man die Ohrstöpsel getrost im Rucksack lassen kann. "Jetzt weiß ich wieder, dass das ein Folk-Festival ist", kommentiert ein begeisterter Fan den ersten Auftritt von "Eabhal" auf deutschem Boden. Als echte "FaN-Kids" outen sich die Musiker von "Larún" - sie spielen erst seit November gemeinsam auf der Bühne und haben sich vor zwei Jahren bei Folk am Neckar kennengelernt. Kein Wunder, dass Sängerin Catherine Kuhlmann es noch etwas "surreal" anmutet, diesmal auf statt vor der Bühne zu stehen - obschon die Halbfranzösin keltische Töne bereits an der Wiege vernahm.

Schon zum Auftakt erleben mehrere Hundert Zuhörer "Tir Nan Og" im Burggraben. Das bayerische Sextett bietet entspannte Partyklänge über einem kernig-robusten Folk-Grundgerüst und inspiriert damit die ersten Gäste zum Mittanzen. Mit ihrer "Gretchenfrage" landete die Band um den quirligen Sänger Robert Meyer bereits bei "Youtube" unter der Rubrik "schockierender Inhalt". "Who the fuck is Shaun O’ Malley?", wird auch in Neckarelz nicht endgültig beantwortet. Dafür bleibt der Bandname kein Geheimnis. Da stand das irische Paradies, das "Land der ewigen Jugend", Pate.

Noch fest im Land der Jugend verortet sind die fünf Schotten von "Eabhal". Kennengelernt hat sich die sympathische Newcomer-Band beim Studium der traditionellen Musik auf den Äußeren Hebriden. "Sie haben 2018 bereits einen hoch angesehenen Preis eingeheimst und sind das erste Mal in Deutschland", erklärt Moderator Jörg Mc Weir, der an diesem Tag weitere Glücksmomente erlebt: Erst führt Celtic Glasgow kurz vor Abpfiff bereits sieben zu null. Dann heißt es: "Wir sind ausverkauft - das erste Mal". 1100 Besuchern sei Dank.

Hintergrund "Nachgefragt" im Kulturamt Der Burggraben wird mehr und mehr zum Gute-Laune-Garant des Mosbacher Sommers: Zwei Tage lang feierten Musikfans ausgelassen "Folk am Neckar" (FaN) in Neckarelz. Auf das erfolgreiche Festival-Wochenende blickt Christiane Karle aus dem Kulturamt im RNZ-Gespräch natürlich gerne zurück. Erstmals ausverkauft, ausgelassene Stimmung, zufriedene Gäste und Musiker. Hat man bei Folk am Neckar diesmal alles richtig gemacht? Wenn man ein Festival etablieren möchte, ist das immer ein länger andauernder Prozess. Vieles muss sich erst entwickeln. Dass wir jetzt ausverkauft waren, zeigt uns, dass wir in der Vergangenheit vieles richtig gemacht haben und auf dem richtigen Weg sind. Wir wollen uns ja auch noch weiterentwickeln. Mit Larún standen diesmal Musiker auf der Bühne, die sich beim Besuch vorangegangener Festivals im Burggraben kennengelernt haben. Ein sicheres Zeichen, dass da was gewachsen ist? Auf jeden Fall! Es klingt ja immer nach Klischee, wenn man von einer großen Familie spricht. Das ist in unserem Fall aber nicht so verkehrt. Unsere Besucher kommen aus ganz Deutschland, dieses Jahr auch aus der Schweiz, aus Österreich und Frankreich, treffen sich einmal im Jahr bei uns, haben eine tolle Zeit zusammen. FaN ist fester Termin, da wird auch der Jahresurlaub danach geplant. Ein Besucher hat mir erzählt, dass er und seine Freundin sich beim letzten FaN kennengelernt haben und dieses Jahr ihren Jahrestag bei uns feiern. Auf Künstlerseite kennt man sich auch, die Folkszene ist ja überschaubar: Das ist ein 'Riesenhallo', wenn sich die Bands bei uns treffen. Braucht man, jetzt wo das Folk-Festival so gut läuft, überhaupt noch andere Musik-Open-Airs? Na klar! Folk ist zwar ein facettenreiches, aber auch ein sehr spezielles Genre. Vielfalt ist ja ein Teil des Konzeptes des Mosbacher Sommers und deshalb werden wir uns auch weiterhin um andere Musik-Open Airs bemühen, sowohl um große als auch um kleinere Acts. Das FaN stemmt das Kulturamt ja in Eigenregie. Ganz ehrlich: Wie froh ist man, wenn es wieder rum und alles unfallfrei (und erfolgreich) geschafft ist? Ich persönlich bin da zwiegespalten. Natürlich bin ich froh, wenn alles gut über die Bühne gegangen ist. Andererseits ist dann auch wieder ein bisschen Wehmut dabei, weil man viele liebe Menschen, die uns ehrenamtlich unterstützen, erst in einem Jahr wieder sieht. Aber im Hintergrund ist man schon wieder dabei zu überlegen, wie man das Programm im nächsten Jahr noch toppen kann.

Samtig weich gelingt "Eabhal"-Sängerin Kaitlin Ross nicht nur ein "Lullaby" von Julie Fowlis perfekt. Sie singt den Schwalben hinterher und bezirzt mit monden-silbriger Stimme. Das keltische Herz, es durchpulst auch die Pipes von Hamish Hepburn. Jamie Mac Donald an der Geige, Megan Mac Donald am Akkordeon und Gitarrist Nicky Kirk harmonieren bestens.

Kirks Gitarre hat die Fluggesellschaft zunächst an einen falschen Ort geschickt, später ging sie auch noch zu Bruch! Doch davon spürt man nun nichts mehr. Warm wie ein abendliches Torffeuer entfalten die Fünf ihren Klangkosmos, der ohne Showallüren auskommt. Das Publikum lauscht verzückt, lächelt, knutscht und genießt den Moment.

"Es ist noch nicht mal acht Uhr und ihr seid schon krass drauf", feuert Markus Pede das Publikum an. Der versierte Bodhrán-Spieler von "Larún" hat den Bogen nicht minder raus wie die Halbamerikanerin Franziska Urton an der Violine. Das internationale Team ergänzt Borja Baagano an den Uilleann Pipes. Rasche Tanzlieder wechseln mit virtuosen Songs, bei denen Töne und Pflanzen gemächlich wachsen und gedeihen.

Ganz anders die beiden Iren von "Scannal". "Wir sind crazy", setzen sie ihrem Tun voraus. Mit Gitarre, Akkordeon und bewusster Respektlosigkeit spielen sie "irische Musik und alle Musik". Das Publikum mutiert bei diesem aberwitzigen Crossover in einen stadion-tauglichen Chor und die Party endet bei Rammstein und Ska noch lange nicht.

Gleich mit zwei Dudelsackspielern bestreiten die Schotten von "Skipinnish" das große Finale. Die routinierten Jungs versuchen gar, den Fans Gälisch beizubringen. Das "O hü hodeno", kommentieren sie mit "lovely, fantastic". Womit sie den zweiten Tag von FaN auf den Punkt gebracht haben. Die gute Nachricht zum Schluss: Auch 2019 geht das Festival wieder an den Start - den 7./8. August darf man sich schon vormerken.