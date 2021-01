Mosbach. (stk) Die Rauchsäule war weithin sichtbar, die Feuerwehr war im Einsatz und hatte doch tragische Nachrichten: Bei dem Brand, der sich am Dienstag, 5. Januar, in Neckarelz ereignete, starb ein Mann. Seit dem heutige Montag weiß die Polizei nun mit Sicherheit, dass der Verstorbene der 81-jährige Bewohner des Hauses in der Mönchhofgasse ist.

Er sei an einer Rauchgasvergiftung gestorben, wie ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn auf Nachfrage der RNZ mitteilte. "Brandursache war vermutlich ein Schwelbrand in der Küche. Der 81-Jährige kam wohl in den Raum und starb dann an der Rauchgasvergiftung", so der Sprecher weiter.

Gegen 16.15 Uhr hatte eine Zeugin dunkle Rauchschwaden aus einem Haus in der Mönchhofgasse aufsteigen sehen. Als die umgehend alarmierte Feuerwehr wenig später dort eintraf, soll der untere Teil des Gebäudes laut Angaben der Polizei bereits in Vollbrand gestanden haben.

Auch im zweiten Stock war starke Rauchentwicklung zu erkennen. Da im historischen Ortskern die Häuser sehr nah aneinander gebaut sind, war auch ein Übergreifen des Feuers zu befürchten, was die mit zehn Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr aber verhindern konnte.

Die Feuerwehr konnte den Vollbrand löschen. Dabei entstand 250.000 Euro Sachschaden.

