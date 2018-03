Von Frank Heuß

Mosbach-Neckarelz. Einschließlich der Tribüne bis zum Anschlag gefüllt war die Pattberghalle am Samstagabend zur zehnten "Schautanz-Gaudi" der KG "Neckario" Neckarelz. Schon vor dem kleinen Jubiläum längst zur Tradition geworden ist der "Wettbewerb mit Party-Charakter" für die karnevalistischen Schautanzgruppen des ganzen Landkreises und sogar darüber hinaus. Nach kurzer Begrüßung gab der von einem Infekt stimmlich angeschlagene Präsident der gastgebenenden KG "Neckario", Gerd von Hülsen, das Mikrofon weiter an die Journalistin Marina Kunert, die den Abend moderierte.

Nachdem eine elfjährige "Glücksfee" aus dem Publikum die Startreihenfolge gelost hatte, machte zunächst die heimische Schautanzgruppe "Just For Fun" den stimmungsvollen Auftakt, der allerdings außer Konkurrenz lief. Den ersten Wertungstanz bei den Frauen legte die Schautanzgruppe der FG "Agricola" Billigheim unter dem Titel "Nachts im Puppenmuseum" aufs Parkett. Ihnen folgten die "Gangster, Gauner und Ganoven" des Haßmersheimer CC, die einen Banküberfall choreografisch inszenierten.

Als erste Vertretung der Fastnachtshochburgen des Buchener Raums traten die "Eisbären" von der FG "Bedemer Hannmertli" aus Bödigheim an. Von weiter her und mit äußerst kreativen Schlachtenbummlern angereist war die Gruppe der KKK Königheim, die "Mit der Zeit durch die Galaxy" entführten. Mit den "Matrosinnen" der Spielvereinigung Hainstadt ging es in den "Sturm auf hoher See". "Kingder - das Datingportal der Königshäuser" stellten die "Blauen Funken" der FG "Hederschboch Dick Do" aus Heidersbach vor. Dabei ging es mit Bühnenbild, Musik und Verkleidungen insbesondere in die orientalische Welt.

Schaurig sollte es mit der "zauberhaften Spinnenwelt" werden, welche die Showtanzgruppe der FG "Seggemer Schlotfeger" mit viel bühnenbildlichem Aufwand zeigten. Zum Schluss der Damenkonkurrenz ging für die gastgebende KG Neckario die "Neck-Garde" feiernd "on Tour".

In der Pause hatte das Rechenzentrum mit dem Auszählen der Punktezettel zu tun, die von den zwölf Juroren an der langen Tischreihe vor der Bühne nach jedem Auftritt vergeben wurden. Besetzt war die Jury mit je einem Vertreter aus den teilnehmenden Vereinen, die jedoch selbstredend nicht den Auftritt der eigenen Gruppe bewerten durften.

Nachdem die Auszeit durch einen Auftritt der Showtanzgruppe "Exotica" der SpVgg Neckarelz verkürzt wurde, ging es an die Wertungstänze der zweiten Konkurrenz. In dieser traten vier gemischte Schautanzgruppen an, von denen dem Los entsprechend die "Wild Cats" des SV Katzental den Anfang machten. "Bunt ist die Welt viel schöner", zeigten sie nach Einmarsch in düsterer Kleidung schnell auf.

"Das ist unsere Zeit", unterstrichen die Tänzerinnen und Tänzer von der Narrengilde Grünsfeld. Eine durchdachte, auf das Gruseln angelegte Choreografie zeigten die "Elwetritsche" der KG "Kuckuck" Eberbach als Vampire. Und der letzte Auftritt kam von den für gewöhnlich als Favoriten ins Rennen gehenden "Höpfemer Schnapsbrennern" aus Höpfingen, die diesmal die "grüne Insel" in den Fokus nahmen - "Herzlich Willkommen bei den Ir(r)en" hieß der vielsagende Titel ihrer Choreografie.

Kurz darauf wurden die Ergebnisse verkündet und in einer Siegerehrung die Pokale unter begeistertem Jubel überreicht: Bei den Frauen-Schautanzgruppen gewannen die "Blauen Funken" aus Heidersbach vor den "Spinnen" von der FG "Seggemer Schlotfeger" aus Seckach und den "Eisbären" von der FG "Bedemer Hannmertli" Bödigheim. Bei den gemischten Schautanzgruppen setzte sich die Truppe der"Höpfemer Schnapsbrenner" durch - auf die Plätze zwei und drei verwiesen sie die "Elwetritsche" und die Vorjahressieger aus Grünsfeld.