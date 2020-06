Mosbach-Neckarelz. (dpa/run) Nach einem Raubüberfall in Mosbach-Neckarelz hat die Polizei drei Männer und eine Frau festgenommen. Drei von ihnen sollen Anfang Juni einen 58-Jährigen in seiner Wohnung überfallen, ihn attackiert und beraubt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ein Fluchtwagenfahrer verhalf dem Trio zu entkommen. Die Polizei konnte zwischenzeitlich alle vier Verdächtigen ermitteln und in Heilbronn, Lahr und Bad Friedrichshall festnehmen. Das mutmaßliche Räuber-Trio - ein 32-Jähriger, eine 29-Jährige und ein 22-Jähriger - sitzen in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen den 24-jährigen Fluchtwagenfahrer wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.