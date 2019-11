Von Jörn Ludwig

Mosbach. Als Chance will Richter Michael Haas das harte Urteil verstanden wissen, das die Große Jugendkammer des Mosbacher Landgerichts am Montagmittag unter seinem Vorsitz gegen einen jungen Mann gefällt hat. Der heute 21-jährige Levent A. hatte im Februar am Bahnhof Neckarelz einen Jugendlichen nach einem Kinnhaken ins Gleisbett gestoßen, ihm damit einen Kieferbruch und eine Schädelprellung zugefügt und eine einfahrende S-Bahn zur Notbremsung gezwungen. Dafür und unter Einbeziehung früherer Verurteilungen erhielt er jetzt eine Jugendstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten.

Im Juli hatte sich bereits das Amtsgericht mit dem Fall befasst und den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr – ebenfalls unter Berücksichtigung der früheren Verurteilungen – zu einer Einheitsjugendstrafe von fünf Jahren verurteilt. Hiergegen legten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte Berufung ein.

Die Tat vom Februar war die bislang letzte in einer langen Reihe von Straftaten, für die sich Levent A. in seinem jungen Leben verantworten musste. Schon als Kind fiel er durch sein aggressives Verhalten auf. Neben einem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität wurde bei ihm eine massive Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Mehrfach – erstmals im Alter von sieben Jahren – war er deshalb in psychiatrischer Behandlung, verübte schon als Jugendlicher Einbrüche und Körperverletzungen. Sein familiäres Umfeld könnte kaum schwieriger sein: Nach der frühen Trennung der Eltern war die Mutter mit der Erziehung ihrer beiden Kinder überfordert, der Vater ist drogenabhängig und sitzt wie sein Sohn derzeit in Haft.

Ein Suchtproblem hat auch Levent A. seit vielen Jahren. Mehrere Therapien hat er abgebrochen oder gar nicht erst angetreten. Sogar im Gefängnis nahm er weiter Drogen, fiel durch Gewalttaten gegen Mitgefangene sowie Bedrohungen und Beleidigungen des Personals auf.

Angesichts dieser Vorgeschichte stellte der psychiatrische Sachverständige dem Angeklagten in der gestrigen Verhandlung eine düstere Prognose aus. Dem 21-Jährigen attestierte er eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Wesenszügen, die er für schwer behandelbar hält. Dennoch sei er steuerungsfähig und somit für seine Taten voll verantwortlich. Trotz des massiven Alkohol- und Drogenmissbrauchs erachtet der Gutachter die Einweisung in eine Entzugsklinik zum jetzigen Zeitpunkt als nicht sinnvoll, da er für eine Suchttherapie keine hinreichenden Erfolgsaussichten sieht. Viel wichtiger sei zunächst die Behandlung der Persönlichkeitsstörung durch eine Sozialtherapie, die auch im Rahmen der Haft möglich ist.

Auch mehrere Zeugen, die schon im ersten Prozess ausgesagt hatten, wurden gestern erneut vor Gericht gehört: der Lokführer des einfahrenden Zuges, ein weiterer Zugführer, zwei Polizeibeamte sowie zwei 16 und 17 Jahre alte Mädchen, die vor der Tat zusammen mit dem Angeklagten reichlich Alkohol getrunken hatten und mit ihm am Bahnsteig waren. Eine weitere 16-Jährige und das gleichaltrige Opfer, mit dem sich der Täter noch am Bahnhof ausgesprochen und versöhnt hatte, waren ebenfalls geladen, aber nicht zur Verhandlung erschienen.

Zurück zu der eingangs erwähnten Chance: Die sehen die Richter einzig in einer Haftstrafe, die lang genug für eine erfolgreiche Sozialtherapie ist. „Wenn sie Ihre Probleme nicht in den Griff bekommen und erneut straffällig werden, sind Sie ein ganz heißer Kandidat für die Sicherungsverwahrung“, mahnte Richter Haas. Eine vierjährige Haftstrafe, wie sie Verteidigerin Angela Maeß beantragt hatte, wäre dafür nach Ansicht des Gerichts nicht ausreichend, da Levent A. bereits zwei Jahre einer der früheren Strafen abgesessen hat und seit über acht Monaten in Untersuchungshaft sitzt. Staatsanwalt Nees hatte in seinem Plädoyer eine Einheitsjugendstrafe von sieben Jahren gefordert.

Update: Montag, 11. November 2019, 17.57 Uhr

Mosbach. (RNZ/mare) Der heute 21-jährige Mann, der im Februar einen 16-Jährigen geschlagen und ins Bahnbett gestoßen und so die Vollbremsung einer S-Bahn ausgelöst hatte, ist zu einer Jugendstrafe von 6 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden. Das ist das Ergebnis der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Mosbach.

Wie das Gericht mitteilt, seien frühere Verurteilungen in das neue Urteil miteingeflossen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Jugendstrafe von 7 Jahren beantragt, die Verteidigung auf 4 Jahre plädiert. Das Urteil ist rechtskräftig.

Das Amtsgericht Mosbach hatte den zum Tatzeitpunkt 20- und heute 21-Jährigen im Juli wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr - unter Einbeziehung früherer Verurteilungen - zu einer Einheitsjugendstrafe von fünf Jahren verurteilt. Gegen dieses Urteil haben sowohl die Staatsanwaltschaft, die in der Verhandlung eine siebenjährige Haftstrafe sowie die Einweisung in eine Entzugsklinik gefordert hatte, als auch der Angeklagte Berufung eingelegt.

Zustande gekommen war das hohe Strafmaß durch mehrere Vorverurteilungen des mutmaßlichen Täters, zuletzt im Januar 2018. Auch in die damals verhängte Jugendstrafe von zwei Jahren waren bereits vorangegangene Verurteilungen einbezogen worden.

Am Montag befasste sich nun die Große Jugendkammer des Mosbacher Landgerichts mit dem Fall. Eigentlich waren für die Berufungsverhandlung zwei Tage angesetzt, in deren Verlauf auch acht Zeugen, ein psychiatrischer Sachverständiger und ein Vertreter des Jugendamts zu Wort kommen sollten. Das Urteil fiel jedoch schneller.