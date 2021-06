Von Frank Heuß

Mosbach-Neckarelz. Die Coronakrise bedeutet für die meisten Vereine schwere wirtschaftliche Auswirkungen. Durch die derzeit stark sinkenden Inzidenzwerte und Lockerungen kommt nun die Frage nach der Rückkehr der traditionellen Vereinsfeste immer wieder auf. Auch für den Heimatverein Neckarelz-Diedesheim stellt sich die Frage nach seinen Festen.

Viele Vereine tauschen sich nun häufiger untereinander aus, wie es auch in Neckarelz zu beobachten ist. Gemeinsam betonen sie, dass die mangelnde Planungssicherheit als erhebliches Hindernis gesehen wird. Phasenweise hatte die Politik auf unterschiedlichen Ebenen nahezu wöchentlich Änderungen an den Regeln vorgenommen. Ebenso dynamisch, wie sich die Corona-Lage selbst entwickelte.

Gerade die ehrenamtlich getragenen Vereine tun sich selbstredend schwer damit, mit der Anberaumung von Veranstaltungen, die dann möglicherweise gar nicht stattfinden können, ins Risiko zu gehen. Alleine die Planungs- und Ausfallkosten sind nicht selten beträchtlich und es gibt kaum eine Absicherung.

So hat etwa der Männergesangverein "Neckarperle" sein traditionelles Gartenfest bereits abgesagt. Beim Heimatverein Neckarelz-Diedesheim hält man es sich hingegen noch offen, ob etwa das Weindorf und nicht zuletzt die beliebte Kerwe nicht vielleicht doch dieses Jahr stattfinden können. "Im August sind wir einen guten Monat später dran als etwa die Neckarperle mit dem Gartenfest, beim Weindorf zwei Monate. Wir werden es aber nicht mit Gewalt angehen. Unsere Beschicker brauchen ja auch eine verlässliche Disposition", erklärt Vorsitzender Werner Pfisterer. Was die großen Flohmärkte am Messplatz betrifft, sei von Betreiberseite zuletzt mitgeteilt worden, dass man "mit großer Hoffnung in die nahe Zukunft sieht".

Was die Öffnung des Heimatmuseums in der Rathausgasse angeht, zeigt sich Pfisterer flexibler. Die momentan guten Voraussetzungen wolle man nutzen: "Unser Museum braucht noch einen Einbauschrank in der neuen Küche, dann könnte es losgehen. Ich denke, dass wir mit der bereits fertigen Ausstellung keine Vernissage machen, sondern nur zum Besuch öffnen, vielleicht dafür zweimal im Monat", skizziert Pfisterer die derzeitigen Planungen. Und auch, was für so manche angestrebte private Feierlichkeit interessant sein könnte, fügte er noch hinzu: "Die Waldhütte werden wir in Kürze mit Auflagen wieder zugänglich machen."

Beim Neckarelzer Bürgerverein für Unterdorf, Ruhestatt und Auloch, "Bura", hat man sich entschieden, dieses Jahr noch keine Festaktivitäten anzugehen. Das Straßenfest in der Ruhestatt hat man auch für dieses Jahr abgesagt. "Die Hygienekonzepte sind nicht umsetzbar", sagt Vorsitzender Dr. Steffen Ritter über die momentan von öffentlicher Seite vorgegebenen Regelungen. Noch bedeutender für die Entscheidung sei aber die Frage: "Macht es Spaß, mit Maske und Abstand?" Bei Bura hat man das zumindest für die bisherige Form des beliebten Straßenfestes verneint. Die Rückkehr der meisten Neckarelzer Traditionsfeste dürfte somit auf 2022 vertagt sein – ein kleines Stückchen Hoffnung bleibt aber ...