Neckarelz. Nach der erfolgreichen Veranstaltung im Frühjahr 2017 öffnet die Gewerbeschau "Neckar & Elz Aktiv" am zweiten Aprilwochenende (13./14.) wieder ihre Pforten. Die Aussteller präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen in und rund um die Pattberghalle in Neckarelz.

Etwa 10.000 Besucher informierten sich im Frühjahr 2017 über das Angebot der Gewerbeschau - ein prima Bilanz für den Gewerbeverein, der diese Leistungsschau zum ersten Mal als Einzelveranstalter organisierte. Aufgrund der guten Resonanz entschloss sich der Vereinsvorstand des "Aktiven Gewerbes Neckar & Elz Mosbach" zu einer Neuauflage der Gewerbeschau: "Ort, Öffnungszeiten und Angebot sind gleich geblieben", sagt der zweite Vorsitzende Marcus Kolbert: "Auf Wunsch der Aussteller werden wir in diesem Jahr als weitere Verbesserung die Bewirtung erweitern. Neben den Bewirtungsständen wird in der Pattberghalle ein Mittagstisch angeboten."

Die Besucher erwartet eine umfangreiche Ausstellung mit mehr als 50 Ständen von Handwerk, Dienstleistern, Einzelhandel und Versicherungen. Am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr zeigen auch Autohäuser ihre neuesten Modelle, inklusive Elektrofahrzeugen. Zu sehen sind ebenso Nutzfahrzeuge sowie Garten- und Forsttechnik. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Bauen, Umbauen und Renovieren.

Zahlreiche Unternehmen zeigen die neuen Trends rund um Baustoffe, Bodenbeläge, Ofenbau, Haustüren, Markisen, Innenraumgestaltung, Zäune und Gartengestaltung. Dienstleister aus dem Bereich Gesundheit und Versicherungen runden das Angebot ab. Im Außenbereich der Pattberghalle geben Feuerwehr und Rotes Kreuz Einblicke in ihre Arbeit. Die Pfadfinder bauen ein Zeltlager auf, die tiergestützte Therapie TTP König bringt ihre Lamas mit auf die Gewerbeschau.

"Mit der Leistungsschau geben wir den Unternehmen eine Plattform, damit sie ihre Leistungen präsentieren können", sagt der erste Vorsitzende Roland Käsmann: "Das ist eine absolute Bereicherung für die Gewerbetreibenden und ein Schaufenster für die Region."