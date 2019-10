Neckarelz. (nak) Der Duft von Zuckerwatte und Popcorn liegt in der Luft und mischt sich mit dem von Sägemehl, während sich das Zelt des in Neckarelz gastierenden Zirkus Carl Althoff langsam füllt. "Ich bin ja so gespannt", wispert ein Mädchen kurz bevor es im Zelt dunkler wird und Clown Guiseppe Zalotti die kleinen und großen Zuschauer willkommen heißt. Er nimmt das Publikum mit in die Zauberwelt des Zirkus, wo Akrobatik, Tierdressur und Clownerie für Faszination und Nervenkitzel sorgen.

Pferde stürmen in die Manege, traben um Stefan Frank herum, drehen Pirouetten und bilden eine Reihe, wobei sich jedes mit den Vorderhufen auf der Kruppe des anderen abstützt. Von der ersten Minute an blickt das Publikum gebannt zur Manege. "Nach so viel Anstrengung gehen die Pferde jetzt erst mal schlafen", erklärt Giuseppe, der nicht nur jede Menge Späße macht, sondern auch durch das Programm führt. Brav legen sich vier Rösser rund um Stefan Frank ins Sägemehl. "Aufstehen" lautet es dann und alle vier erheben sich wieder. Es staubt.

Sehr zum Entsetzen von Clown Guiseppe, der während des folgenden Umbaus diesen sofort wegzuputzen versucht. Mit einem Staubwedel wischt er Geländer und Zeltstangen ab, aber auch den ein oder anderen Kinderkopf. Nicht sauber genug sind ihm auch die Erwachsenen. So schrubbt Guiseppe Köpfe, fährt mit dem Staubwedel in Jackenkragen oder kitzelt damit unter den Achseln.

Für staunende Augen sorgen die Akrobaten des Circus Althoff. Mit einer unglaublichen Körperspannung zeigt Antonio Hernandez, was ein menschlicher Körper zu leisten im Stande ist. (Scheinbar) ohne große Mühe stemmt er sich im Handstand höher und höher in die Zeltkuppel oder läuft eine imaginäre, waagrechte Treppe hinauf. Auch Lesley Frank, die an einem Ring unter dem Zeltdach schwebend ihre Kunststücke zeigt, erntet viel Applaus und Bewunderung.

In einem Meer aus Seifenblasen badet Meerjungfrau Joanna Weishaupt. Anmutig wie die Nixen im Wasser windet und dreht sie ihren Körper, als würden Schwerkraft und Gelenke nicht existieren. "Echte Paw Patrol Hunde", stammelt ein kleiner Junge überrascht, als die drei Hunde von Giuseppe Zalotti die Manege stürmen und ganz wie ihre Zeichentrickvorbilder mit Superkräften über Stühle springen, durch Reifen hüpfen oder tanzen.

Aber auch die Miniponys von Lesley Frank und die Ziegen von Stefan Frank haben sofort ihre Fans. Leuchtende Kinderaugen beweisen, wie sehr die Kleinen mitfiebern. In der Pause dürfen die Kinder im Streichelzoo dann mit den tierischen Stars Kontakt aufnehmen und diesen selbst ein paar Leckereien vorbeibringen.

Mit hochklassiger Luftartistik erzählen Joanna Weisheit und Marcel Frank an den Strapaten hoch oben im Zeltdach schwebend die Geschichte von Gut gegen Böse. Im Spiderman-Kostüm schwebt Frank dicht an den ersten Plätzen vorbei, die auf ihn gerichtete knallende Pistole des Bösewichts lässt einige zusammenzucken. Die Kamel- und Pferdedressur von Ali Ben Hassan sowie ein Feuerwerk beenden eine erstklassige Zirkus-Show.

Info: Noch bis zum morgigen Sonntag gastiert der Circus Carl Althoff auf dem Neckarvorland nahe der Pattberghalle. Heute beginnt die Vorstellung um 17 Uhr, morgen um 14 Uhr.