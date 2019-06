Von Peter Lahr

Mosbach-Neckarelz. Mit Trompeten, aber ohne Pauken, kündigten die Bläser des Auguste-Pattberg-Gymnasiums am Montagmittag das große Ereignis an. Die Schüler von Dorothea Straub brachten mit "Bald gras’ ich am Neckar" passenderweise eine Komposition der Namenspatronin zu Gehör. "Aus zwei Schulen mach eine", diese nicht gerade einfache Gleichung gelang nun zumindest für den Bereich des Verwaltungstrakts. So wurden in einem Jahr Umbauzeit das Sekretariat, das Lehrerzimmer sowie Lehrer-Arbeitsplätze der ursprünglich zwei Schulen zusammengeführt und modernisiert. Dass es sich dabei um eine recht anspruchsvolle Aufgabe handelte, lässt sich auch an den Baukosten ablesen. Diese verdoppelten sich bis zur Freigabe von ursprünglich veranschlagten 675.000 auf 1,2 Millionen Euro.

Dass mit dem Festakt ein einjähriges Provisorium zu Ende ging, darüber freute sich Schulleiter Dr. Thomas Pauer. Mit Goethes besonderer Auffassung des Problemelösens brachte er die rund 100 Gäste zum Schmunzeln. Denn für jedes gelöste Problem, so der Dichterfürst, stünde bereits bald das nächste auf der Matte. Der Dank des Redners ging nicht nur an die "Möglichmacher" aus der Verwaltung und die Stadträte. Bei zahlreichen Beteiligten bedankte er sich persönlich. Die Liste ging vom Planer über die ausführenden Firmen, aber auch Eltern und Schüler, Kollegen, "Vorkämpfer", das Sekretariat und die Hausmeister wurden bedacht. Das Ergebnis könne sich durchaus sehen lassen, unterstrich Pauer. Dank der verbesserten Abfolge der Räume gebe es künftig im Lehrerzimmer nicht nur mehr Platz. Es werde auch deutlich ruhiger, da die Besucher des Sekretariats künftig direkt dorthin gelangen können. Zahlreiche Wünsche und Vorstellungen des Kollegiums seien in die Planungen eingeflossen.

"Das APG wurde 1972 als Schulzentrum gemeinsam mit einer Hauptschule gebaut", blickte OB Michael Jann am Anfang seines Grußwortes zurück. Seit 2014 beherberge das Gebäude "nur" noch das Gymnasium. "Aktuell mit 1047 Schülerinnen und Schülern voll belegt." Um "das Ganze zusammenzuführen", beantragte man bereits im September 2017 Fördergelder beim Regierungspräsidium in Karlsruhe. Trotz Zusage (Fördersumme: 440.593 Euro) habe ein "Antragsstau" die Maßnahme verzögert. "In einem Jahr ist alles vergessen und Sie freuen sich nur noch", wagte Jann den Blick in die Zukunft. Nachdem die lärmintensiven Abbruch- und Rohbauarbeiten bereits in den Sommerferien 2018 gestartet waren, soll in den kommenden Großen Ferien die ehemalige Hauptschulverwaltung in eine Lehrerbibliothek mit Arbeits- und Beratungsplätzen umgewandelt werden.

"Manchmal zeigt sich erst beim Umbau, was alles gemacht werden muss." Mit diesen Worten begründete der Rathauschef die Kostensteigerung. Dass er dafür im Gemeinderat schon "ordentlich gescholten" worden sei, verschwieg er nicht. Besonders die späte Weiterleitung der geänderten Situation stand damals in der Kritik der Räte. Als nächstes stünden am APG die Breitbandverkabelung und WLan an, machte Jann die Probe auf Goethes Problem-Exempel.

Über Janns flapsige Vorstellung als "Haus- und Hofarchitekt" freute sich Franz Huber, der die Bauleitung übernommen hatte. Kostentreue, Funktionalität und eine gute Gestaltung sah der Architekt in der Modernisierung verwirklicht. Jede der Kostensteigerung sei zwingend gewesen. "Mein Hauptanliegen ist, zu danken", betonte Huber. Die Zusammenarbeit sei sehr konstruktiv und vertrauensvoll gewesen. Dem modernisierten Verwaltungstrakt wünschte er eine lange und kostengünstige Nutzung.