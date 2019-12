Neckarelz. (ar/gin) Deutlich zu hoch war die Geschwindigkeit, mit der ein junger Autofahrer am Samstagabend in die Aral-Tankstelle an der Bundesstraße B27/B292 bei Neckarelz rauschte. Dies bestätigte am Dienstag Gerald Olma, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn. Wie bereits berichtet, war ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf frontal gegen einen Stützpfeiler und eine Zapfsäule der Tankstelle geprallt. Die Zapfsäule wurde dabei komplett zerstört und auch am Pkw entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

In den sozialen Medien haben sich in Windeseile Fotos und sogar ein Video von dem spektakulären Unfall verbreitet. Auf RNZ-Anfrage bestätigte der Polizeisprecher, dass eine Überwachungskamera den Unfall aufgezeichnet hat. "Die Aufnahmen haben wir gesichert", sagte Olma. Seine Kollegen werten das Material aus.

Darüber hinaus brodelt in den sozialen Medien die Gerüchteküche, der 20-Jährige könnte sich an einem illegalen Autorennen beteiligt haben. Dies allerdings wollte Gerald Olma auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren. "Wir werden diesem Gerücht aber nachgehen und entsprechend ermitteln", unterstrich der Polizeisprecher.

Deshalb sollen sich Zeugen, die den Unfall und insbesondere den Fahrstil des jungen Mannes beobachtet haben, unter der Telefonnummer 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

Die Kassierer könnten zu dem Unfallhergang keine konkreten Aussagen tätigen, hieß es vonseiten der Tankstelle. Sie seien auf das Geschehen erst durch den Knall aufmerksam geworden, den der Aufprall hervorrief. Da ansonsten keine weiteren Schäden entstanden, konnte die Tankstelle nach den Aufräumarbeiten ihren Betrieb wieder aufnehmen. Hinsichtlich einer von der zerstörten Lkw-Zapfsäule ausgehenden Gefahr gab die Feuerwehr schnell Entwarnung.

Update: Dienstag, 10. Dezember 2019, 14.34 Uhr

