Wie Handlungsfelder erblühen sollen, das erörterte man in Mosbach und in Bezug auf die (weitere) Entwicklung des Naturparks Neckartal-Odenwald. Dabei sollen sich vor allem auch die Bürger, die im Naturpark leben, einbringen. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Wo geht es hin? Die Frage ist durchaus doppelt zu lesen. Stellen tut sie die Verwaltung des Naturparks Neckartal-Odenwald, der nördlichste von sieben in Baden-Württemberg. Die Frage wird jederfrau und jedermann mit einer Postkarten-Aktion gestellt und ist zugleich Aufforderung, sich in den Naturpark zu begeben. In einem übergeordneten Sinn aber wollen die Verantwortlichen mit den sich ergebenden Antworten den Naturparkplan 2030 erstellen. Um am Ende - nach einer Bestandsanalyse, der Entwicklung von Leitbildern und Zielen, daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen und Leitprojekten - konkret zu wissen, wohin es geht. Im Mosbacher Rathaussaal kamen nun zwei Dutzend Vertreter(innen) der Mitgliedsgemeinden, von Planungsbüros und Partnerorganisationen sowie der Naturparkverwaltung zusammen, um diesen Plan auf den Weg zu bringen.

Ein bisschen auf dem Weg ist er schon, denn beim Naturparkmarkt in Mosbach Ende Juni wurden die bunten Postkarten bereits verteilt. Und auch tags zuvor im Kreistag, wo Landrat Dr. Achim Brötel die zahlreich versammelten Kommunalpolitiker aufgefordert hatte: "Bitte helfen Sie uns!" Brötel ist Vorsitzender des Vereins, dem 55 Gemeinden und drei Landkreise angehören. Die große Kreisstadt ist eine davon, weshalb Ursula Geier im Namen von Oberbürgermeister Michael Jann die Versammlung begrüßte. Dr. Brötel unterstrich das Ansinnen, mit den Fragen zum (satzungsgemäß alle zehn Jahre verpflichtend zu erstellenden) Plan nicht nur den Vereinsvorstand und die Verwaltung zu beschäftigen, sondern bewusst die Öffentlichkeit einzubeziehen. "Die Leute vor Ort kennen ihren Naturpark am besten."

Dass das nicht unbedingt der Fall sein muss, zeigt eine Antwort, die Cordula Samuleit (Geschäftsführerin des Naturparks) auf einer bereits zurückgekehrten Karte lesen musste. Da habe zu den "drei Wörtern, die Ihnen zum Naturpark einfallen", gestanden: "Sagt mir nix". Passend dazu würde Samuleit ebenso wie ihre Stellvertreterin, Michaela Kahl, auf die nächste Postkarten-Frage ("Was wünschen Sie sich von unserem Naturpark?") antworten, dass mehr Bewusstsein und Wertschätzung für die Naturparke entstehen möge. "Oftmals wissen die Leute gar nicht, dass sie in einem Naturpark leben."

Nun aber gilt es erst einmal, (weitere) Antworten auf die Fragen zu bekommen. Der Verein erhält für die Erstellung des Plans, der ein Budget von rund 70.000 Euro hat, Fördergeld vom Land. Für vier Handlungsfelder - Naturschutz und Landschaftspflege, Erholung und nachhaltiger Tourismus, Umweltbildung sowie nachhaltige Regionalentwicklung - sollen ein Handlungsleitfaden und eine Arbeitsgrundlage für die Naturparkverwaltung und die regionalen Akteure erarbeitet werden; außer der Kartenaktion dienen dazu auch eine Online-Befragung, Workshops und eine Fotoaktion. In der Naturparkverwaltung in Eberbach begleitet die Papyrologin Laura Willer das Projekt. Zudem wurden zwei Planungsbüros zur Unterstützung herangezogen, deren Vertreterinnen ebenfalls im Mosbacher Rathaus Auskunft gaben.

Dass man nicht bei Null anfange, verwies Lena Riedel etwa auf die 2018 gestartete Aktion "Blühender Naturpark", auf Themenwege und auf die Einrichtung, Pflege und Beschilderung von Infrastruktur oder auf die Förderung regionaler Erzeuger. Und Dr. Heike Glatzel gab Anregungen, indem sie zeigte, was anderswo in Deutschland in Naturparken getan werde, wie barrierefreie Wanderwege, Waldinszenierungen, Trekkingcamps und Umweltbildung.

Dann waren die Gäste dran. Auf vier den Handlungsfeldern entsprechenden Tafeln, konnten Ideen für den Naturpark Neckartal-Odenwald fixiert werden. In angeregten Gesprächen füllten sich die Tafeln schnell mit Vorschlägen, die abschließend einer ersten Begutachtung und Diskussion unterzogen wurden. Sabine Schweiger war angesichts des heißen Klimas und der derzeit ebenso heißen Debatten um selbiges irgendwie mulmig zumute: "Wir sehen die Wälder sterben und erleben die Temperaturen steigend, und wir reden hier über Pläne für einen attraktiven Naturpark: Ist das nicht ein bisschen weltfremd?" befürchtet die Bürgermeisterin von Aglasterhausen, dass man von der Entwicklung auf einer anderen Spur überholt werde. Dr. Glatzel erwiderte, dass in der Bestandsaufnahme ja auch diese Schwächen einfließen und daraus Handlungsempfehlungen entwickelt würden. Und die Geschäftsführerin des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald, Dr. Jutta Weber, ist überzeugt, dass man zwar eingebettet sei in weltweite Systeme und ihre Entwicklungen. Doch: "Wir hier können unseren Beitrag vor Ort leisten. Wenn viele was Kleines tun, ist es am Ende was Großes."