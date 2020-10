Von Alexander Rechner

Mosbach. Die Corona-Zahlen steigen – auch im Landkreis – stärker an, und mit ihnen auch die Sorge des Gastgewerbes. Nach einer Sondersitzung am Samstag hat die Landesregierung die dritte Pandemiestufe in Baden-Württemberg angekündigt. Diese soll ab heute landesweit gelten. Damit einher gehen unter anderem eine landesweite Maskenpflicht in der Öffentlichkeit und eine Begrenzung der Gästezahl bei privaten Feiern. Die neuerlichen Verschärfungen bringen die ohnehin schon gebeutelten Gastronomen weiter in Bedrängnis – auch in Mosbach.

"Selbstredend hat der Schutz der Bevölkerung höchste Priorität; die Gesundheit der Menschen steht an erster Stelle. Aber wir fühlen uns von der Politik in Stuttgart und Berlin aufgrund der widersprüchlichen Maßnahmen im Moment sehr im Stich gelassen", unterstreicht die Sprecherin der Mosbacher Gastronomenvereinigung "Gastroplus", Bernadette Martini, gegenüber der RNZ.

"Die Landesregierung schafft es nach Tagen nicht, die Beschlüsse aus der Konferenz am vergangenen Mittwoch in einer Verordnung zu legitimieren", so die Sprecherin weiter. "Das Regelungschaos erschwert unseren wirtschaftlichen Betrieb extrem. Am Freitag waren noch Feiern mit bis zu 500 Personen erlaubt, wenige Stunden später waren es plötzlich nur noch 25, und ab Montag sollen es nur noch zehn Personen sein. Wer kommt für den entstehenden Schaden durch die kurzfristig abzusagenden Veranstaltungen auf?", fragt Martini.

Die politische Antwort auf diese Krise sorgt bei den Wirten von Gastroplus für Verdruss. Insbesondere das Beherbergungsverbot war ihnen ein Dorn im Auge. "Es war und ist das größte Problem für die Hotels", erläutert die Sprecherin. Deshalb haben die Mitglieder der Gastronomenvereinigung auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim, das Beherbergungsverbot für Baden-Württemberg zu kippen, mit Erleichterung reagiert, wenn auch trotzdem bereits sehr viele Stornierungen zu verkraften seien.

Die Wirte bangen in der Coronakrise um ihre Existenz. Ein prominenter Hotelier hat bereits die Segel streichen müssen: Paul Berberich, der Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga im Neckar-Odenwald-Kreis. Der Inhaber des Akzenthotels "Frankenbrunnen" im Walldürner Stadtteil Reinhardsachsen musste vor Kurzem Insolvenz anmelden. Seinen Angaben zufolge haben ausbleibende Gäste einen Großteil des Umsatzes im Traditionsbetrieb – seinem über 30 Jahre aufgebauten Lebenswerk – wegbrechen lassen.

Eine Entwicklung, die auch Bernadette Martini sehr bedauert. Mit Berberich arbeitet sie als dessen Stellvertreterin im Dehoga-Kreisverband eng zusammen. "Der Schritt ist aufgrund des wegbrechenden Gruppengeschäfts nachvollziehbar", meint sie. Anzeichen, dass sich solche Entwicklungen in Mosbach wiederholen könnten, sieht sie derzeit noch nicht. Allerdings schränkt sie ein: "Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt."

Die Unsicherheit ist zurzeit groß bei den Wirten, die Sorgenfalten werden tiefer. Der Winter naht – und damit einhergehend brechen die weniger umsatzstarken Monate für die Branche an. Insofern stellt sich den Wirten schon auch die Frage, ob sie sich im bevorstehenden Winter aufgrund der Corona-Beschränkungen warm anziehen müssen. "Leider haben wir überhaupt keine Planungssicherheit. Wir wissen unter anderem nicht, ob und wie wir an Weihnachten und Silvester Gäste bewirten dürfen", sagt Bernadette Martini. "Das stellt uns vor große Herausforderungen, die wir aber natürlich gerne annehmen."

Zuversicht haben die Mosbacher Wirte aus der Sommersaison geschöpft. Trotz der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen sind die Mitglieder von Gastroplus zufrieden mit den in diesen Monaten erwirtschafteten Umsätzen. Das Geschäft lief gut. Die Menschen nahmen das gastronomische Angebot an und haben mit ihren Besuchen die Mosbacher Wirte zuversichtlich gestimmt. "Durch das den Umständen entsprechend gute Sommergeschäft waren wir alle wieder guter Dinge, dass wir die Krise meistern werden", erläutert Martini.

Die Corona-Zahlen steigen – und die Politik muss handeln, um eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen. Dahinter stehen auch die Wirte, jedoch appellieren sie an die Entscheidungsträger in Berlin und Stuttgart, mehr Fingerspitzengefühl für ihre Situation walten zu lassen und für Planungssicherheit zu sorgen. Schließlich sollen auch im kommenden Sommer wieder zahlreiche Menschen in der schmucken Mosbacher Altstadt zusammensitzen, gemeinsam essen und lachen – dann hoffentlich ohne das Coronavirus und damit einhergehenden Beschränkungen ...