Von Heiko Schattauer

Mosbach. Er tut es schon wieder, aber diesmal ist auf jeden Fall alles im Fluss: Zum wiederholten Mal zieht es Kabarettist Urban Priol am kommenden Donnerstag nach Mosbach, um 20 Uhr gastiert er mit seinem neuen Programm "Im Fluss" in der Alten Mälzerei, wo er zuletzt 2017 sein Publikum mit scharfsinnigen Betrachtungen von Politik und Gesellschaft begeisterte. Nun kehrt der Aschaffenburger also zurück, voller Vorfreude auf das "halbe Heimspiel" verrät Priol im Gespräch mit der RNZ auch, warum er zur Region eine besondere Verbindung hat.

Hallo Herr Priol. Corona lässt uns immer noch nicht recht los, in der Ukraine tobt ein Krieg. Ist es vor diesem Hintergrund umso wichtiger, dass Menschen wie Sie die Leute zum Lachen bringen?

Uns beschäftigen ja schon seit einigen Jahren derlei Themen. Wenn man Corona mit "K" schreiben würde, dann wären es die großen K-Krisen: Klimakatastrophe, Korona, Krieg. Da ist Lachen als Ventil schon ungemein wichtig, finde ich. Schon um das alles ein bisschen erträglicher zu machen. Dass wir das hier können, dass ich auf die Bühne kann, das sind schon echte Privilegien. Das darf man sich ganz ernsthaft immer wieder vor Augen führen.

Wieder auf der Bühne zu stehen, ist sicher erleichternd für einen Künstler ...

Auf jeden Fall. Es ist toll, das Publikum zu sehen, zu spüren. Allein das Geräusch, wenn man raus kommt auf die Bühne, der Applaus, das Lachen – unschlagbar. Das lässt sich mit allem Streamen nicht hinbekommen.

Sie hatten im Lehramtsstudium als Fach ja auch Russisch. Ist schon eine Weile her, aber hilft das vielleicht, um die aktuellen Entwicklungen im Russland/Ukraine-Konflikt zumindest ein wenig zu verstehen?

Das ist in der Tat schon lange her. Ich mag Sprachen sehr gerne, Russisch ist eine sehr schöne Sprache, finde ich. Wir waren zu Studiumszeiten auch für zwei Wochen in der Sowjetunion, das war durchaus beeindruckend. Für uns war damals eher die andere Seite, also die USA und Präsident Reagan, das Böse. Wir haben arme Menschen und keine Bedrohung gesehen. War vielleicht ein naives Bild. Aber naive Bilder hatten in den letzten Jahren ja ziemlich viele. So oder so, was da passiert, ist einfach unbegreiflich.

Sie machen seit 40 Jahren Kabarett – wird das nicht irgendwann langweilig?

Die Befürchtung hatte ich ehrlich gesagt auch. Aber so, wie sich in den letzten 25 Jahren so alles verändert hat, wird nichts langweilig. Früher war Kabarett sehr auf Deutschland fokussiert, inzwischen muss man den Blick auf die ganze Welt richten, viel schneller sein. Und wenn man 40 Jahre in seinem Beruf Spaß und Freude haben kann, dann ist das doch eigentlich ein echtes Geschenk.

Gerade politisches Kabarett muss ja immer kritisch und aktuell sein, soll dabei dennoch möglichst lustig und unterhaltsam daherkommen. Ist das nicht ein anstrengender Spagat?

Anstrengend würde ich nicht sagen, herausfordernd trifft es besser. Aber man muss schon aufpassen, dass einem die Protagonisten aus der Politik mit ihrer unfreiwilligen Komik nicht den Rang ablaufen. Manchmal ist es echt schwer, das dann noch zu toppen.

Bei "Neues aus der Anstalt" haben Sie vor laufenden Fernsehkameras ja den Leiter der Psychiatrischen Klinik gegeben. Ein Traumjob?

Ja, das waren wunderbare sieben Jahre als Anstaltsleiter. Ein anspruchsvoller Job, da ich immer live analysieren und (mich selbst) therapieren musste. Manchmal hat man sich allerdings schon gefragt: Sind die Irren jetzt hier drin oder doch eher draußen unterwegs?

Und wie lautet die Antwort?

Halbe halbe!

Na gut, anderes Thema: Wikipedia sagt: Urban Priol sammelt Oldtimer und ist Mitglied der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur. Klingt beides sympathisch. Welche alten Schätzchen haben es Ihnen denn angetan?

Ach, das sind die Brot- und Butter-Autos der Siebzigerjahre. Die Kisten, die man im Autoquartett seinerzeit vor sich hatte.

Geht’s ein bisschen genauer?

Ich hab’ mir irgendwann wieder mein erstes Auto gekauft, also zumindest das Modell: Ein Kadett C als Coupé. Während das echte erste Auto mit 53 PS-Motörchen auskommen musste, ist meiner jetzt die Sportversion GT/E mit Zweifarbenlackierung – herrlich. Und dann bin ich noch stolzer Besitzer des seinerzeit (also 1974) stärksten Diesels, einem Mercedes Strich acht 240 D 3.0 – mit satten 80 PS!

Beneidenswert. Und die Fußball-Sache? Was macht man so in der Akademie für Fußball-Kultur?

Das weiß ich gar nicht so genau, was die so machen, ich bin da mehr stilles Mitglied. Die haben mich vor etlichen Jahren mal angefragt, aus der Laune heraus hab’ gesagt: Klar, mach’ ich mit. Als treuer Fan von Borussia Mönchengladbach habe ich über die Akademie ein paar Leidensgenossen kennengelernt. Das hilft manchmal in schweren Stunden ...

Von der Fußball- zur richtigen Kultur: In Mosbach gastieren Sie am Donnerstag mal wieder im Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei. Auf was darf sich Ihr Publikum da freuen?

Auf einen rasanten Ritt durch die Irrungen und Wirrungen des Alltags. Wir werden diesen Alltag den Abend lang hinter uns lassen – oder zumindest aus einer anderen Perspektive betrachten.

Sie sind ja nicht das erste Mal in Mosbach: Ist denn irgendwas hängen geblieben von Ihren vorangegangenen Auftritten im Oxford des Odenwalds?

Oxford des Odenwalds, toller Begriff, gefällt mir. Ja, ich komme gerne nach Mosbach. Die Mälzerei ist ein schöner Spielort, die Mosbacher sind ein tolles Publikum, das Laune macht. Von Aschaffenburg aus bin ich ratzfatz hier, das ist also ein halbes Heimspiel. Außerdem habe ich Verwandtschaft in Dallau, die hab’ ich die letzten beiden Male im Rahmen des Gastspiels dann gleich mitbesucht.

Was würden Sie denn gerne nach Ihrem Gastspiel als Überschrift zum Abend im Fluss in der Zeitung lesen?

Urban Priol: Immer flott im Fluss – niemals träge im Strom.