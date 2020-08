Von Stephanie Kern

Mosbach. Das Aroma einer Tasse Kaffee kann man mit Worten immer nur schwer beschreiben. Wie der Kaffee riecht, wie er schmeckt, das kann man nur erahnen, wenn man selbst dran riecht, wenn man ihn selbst schmeckt. Dass aber Kaffee längst mehr ist als ein Muntermacher und das Bewusstsein für den Genuss der vielfältigen Aromen steigt, davon ist David Kettemann überzeugt.

So überzeugt, dass er ein kleines Unternehmen für so genannte "Pour-Over-Stands" gegründet hat. Das sind Ständer für die Zubereitung von Filterkaffee. "Das ist eigentlich kein neuer Trend, sondern die Rückkehr zu dem, wie man früher Filterkaffee zubereitet hat", erklärt David Kettemann. Nämlich mit Ruhe, hochwertigem Kaffee und Handarbeit. Seit einem Jahr tüftelt Kettemann mit seiner Lebensgefährtin an den "Stands", die man auch Gestelle nennen könnte. Jetzt wollen sie mittels Crowdfunding herausfinden, ob es überhaupt einen Markt dafür gibt.

"Angefangen hat es eigentlich mit dem Interesse an Espresso und einer eigenen Siebträgermaschine", erzählt Kettemann. Beim Besuch einer kleinen Rösterei wurde ihm handgefilterter Kaffee angeboten. "Ich hatte Vorbehalte – aber es gab ein Aha-Erlebnis." Der handgefilterte Kaffee schmeckte dem Entwicklungsingenieur so gut, dass er sich auf die Suche nach einem Handfiltergestell machte. "Ich fand nur welche aus Kunststoff, die aus China importiert wurden", berichtet der 30-Jährige. Dann probierte er selbst, experimentierte mit (nachhaltigen) Materialien und entwickelte ein Gestell aus Holz und Kupferrohren. Die "Odenwälder Koffeemaker" waren geboren. "Ein nachhaltiges Konzept für diese Gestelle gibt es noch nicht, und das haben wir als unsere Chance gesehen", berichtet der Junggründer.

Das Bewusstsein für guten Kaffee steigt. Es gibt immer mehr kleine Röstereien in Deutschland, die ihren Kaffee auch direkt und selbst vermarkten. "Es ist Wahnsinn, welche Aromenpalette in dieser kleinen Bohne steckt", meint Kettemann. Durch das Aufgießen von Hand kann man diese Aromen schmeckbar machen. Ihre Werkstatt haben die "Koffeemaker" in der Industriestraße in Mosbach gefunden, über der Tanzschule Tängo. Erst im Juli sind sie hier eingezogen, haben die Räume selbst renoviert und eingerichtet. Nun soll ab dem 15. September getestet werden, ob es (viele) Menschen gibt, die die Liebe zum handgemachten Kaffee teilen. "Und wir wollen auch wissen, ob wir mit unserem Konzept punkten können."

Denn der Entwicklungsingenieur hat sich auf einigen Unternehmerkonferenzen informiert. Besonderen Eindruck hinterließ ein Vortrag von Michael Braungart – der "Erfinder" von "cradle to cradle". Dieses Wirtschaftsprinzip bedeutet wörtlich "von Wiege zu Wiege" und ist ein Ansatz für eine durchgängige und konsequente Kreislaufwirtschaft. "Cradle-to-Cradle-Produkte" sind solche, die entweder als biologische Nährstoffe in biologische Kreisläufe zurückgeführt oder als "technische Nährstoffe" kontinuierlich in technischen Kreisläufen gehalten werden können. Die Gestelle der "Koffeemaker" sind aus Holz und Kupferrohren, beide Rohstoffe sind weiter verwendbar. Die Lasur für den Holzfuß ist ökologisch, verhindert also eine Rückkehr in den natürlichen Kreislauf nicht.

"Wir haben im vergangenen Jahr viel Zeit, Energie und Geld investiert. Irgendwann kommt der Punkt, an dem man schauen muss, ob die Welt das mit einem teilt", erklärt David Kettemann. Daher soll im September das Crowdfunding starten. Crowdfunding ist mehr und gleichzeitig weniger als eine Spendenaktion. Denn die Unterstützung ist eigentlich ein Kauf, denn es gibt "Dankeschöns" für die Investition. Das erste Ziel ist die Marke von knapp 5200 Euro. So viel würde es kosten, 50 Koffeemaker zu produzieren. Das zweite Ziel sind 8000 Euro, um Zubehör-Artikel in größeren Mengen ein- und wieder zu verkaufen. "Das wäre für uns ein guter Start", sagt der Jungunternehmer. So wie der Kaffee am Morgen für die meisten ein guter Start ist ...

Info: www.startnext.com/DFW