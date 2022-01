Da bewegt sich was: In den kommenden 20 Wochen wird die Kurfürstenstraße Lohrbach (also die Ortsdurchfahrt) aufwendig saniert. Foto: ub

Von Ursula Brinkmann

Lohrbach. 20 Wochen sind eine lange Zeit – wenn damit verbunden ist, dass der Verkehr nicht mehr so rollen kann wie gewohnt. In der Mosbacher Kernstadt war erst kürzlich die Erleichterung groß, als mit dem Abschluss der Sanierung der Bundesstraße B27 eine umfangreiche, drei Monate währende Baumaßnahme und die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen zu Ende gingen. Nun ist Lohrbach an der Reihe. Rund viereinhalb Monate müssen sich die Verkehrsteilnehmer und Anwohner darauf einstellen, dass das Leben vorübergehend eine Baustelle ist. Die Kurfürstenstraße wird auf einer Länge von einem Kilometer grundlegend saniert – vom westlichen Dorfeingang von Weisbach herkommend bis zum Kreisel an der Kurfürstin-Amalia-Grundschule.

Am Montagmorgen blickte Nanke Grißtede zusammen mit Architekt Helmut Pitz in ein großes Loch unterhalb der Stelle, wo der Panoramaweg in die Kurfürstenstraße mündet. Grißtede leitet die Tiefbauabteilung der Stadt Mosbach und das Lohrbach-Projekt, Pitz ist vereidigter Sachverständiger für (mögliche) Gebäudeschäden. In den Hauseingängen stehen Männer und verfolgen die ersten Arbeiten. Der Abwasserkanal, der etwa drei Meter unter der aufgebaggerten alten Asphaltschicht zum Vorschein kommt, ist in Ordnung. "Das haben wir im Vorfeld untersuchen lassen", so Nanke Grißtede, "wo nötig, werden schadhafte Grundstücksanschlüsse ausgetauscht." Auch schon im Vorfeld, Ende vergangenen Jahres, war der Hauptkanal innen mit einem speziellen Verfahren ausgekleidet worden.

Helmut Pitz fotografiert derweil Mauern, Häuser und Grundstückseingänge, um später belegen zu können, ob durch die Bauarbeiten Veränderungen (Schäden) entstanden sind. Die vorhandenen Gehwege werden in der Regel nicht angegriffen. Angegriffen – und zwar deutlich – war und ist die Hauptverkehrsstraße durchs Dorf. Schlaglöcher, Aufgrabungen, Risse, Setzungen ergaben ein eindeutiges Schadensbild, das nun behoben wird. Das Regierungspräsidium Karlsruhe (zuständig für die Landesstraße) und die Stadt Mosbach (zuständig für Kanalisation und Bushaltestellen) haben die Baumaßnahmen gemeinsam planerisch vorbereitet. Die Bauleitung liegt in den Händen des Büros H+S Ingenieure aus Schwetzingen, ausgeführt werden die Maßnahmen vom Haßmersheimer Bauunternehmen Demirbas. Das Angebot als Gesamtpaket, das Demirbas auf die Ausschreibung machte, ist mit 660.000 Euro sogar niedriger ausgefallen als erwartet. Von diesen Kosten trägt das Regierungspräsidium wiederum mehr als die Hälfte.

Fünf Bushaltestellen (Panoramaweg, Schiedstraße und Paulusstraße) werden im Zuge der Sanierung barrierefrei umgebaut. Mit der ersten geschah das, noch bevor die Kurfürstenstraße am Montag gesperrt wurde. Die Umleitung erfolgt im ersten Bauabschnitt über Schiedstraße und Flugplatz. Im zweiten Abschnitt, der Mitte März angegangen werden soll, wird die Straße "Zum Wasserschloss" einbezogen. Für Nanke Grißtede tun sich mit den Umleitungen erfahrungsgemäß anfänglich ein paar Probleme auf – bis alle verstanden haben, wie es vorübergehend läuft. "Die Baumaßnahme an sich, das haben wir weitgehend im Griff." Zumal die aktuellen Wetterverhältnisse – trocken und kalt – den Akteuren in die Hände spielen. Allerdings bekam Grißtede gleich am zweiten Tag eine Meldung der Stadtwerke über einen Wasserrohrbruch in der Schiedstraße. "Da müssen wir dann unsere Arbeiten einstellen."

In beiden Bauabschnitten werden Quergräben gezogen, um die Anschlusskanäle in die einzelnen Häuser auszuwechseln. "In einem 100 Meter langen Abschnitt erneuern wir auch den Hauptkanal", teilt Grißtede mit, "das Stück in der Dorfmitte, insbesondere die Anschlussleitungen, ist für ein Ausbessern zu sehr in Mitleidenschaft gezogen." In Mitleidenschaft gezogen werden über die kommenden Wochen auch die Anlieger. Sie wurden umfassend über die geplanten Maßnahmen informiert und darüber, dass Lärmbelästigung, Baustellenverkehr, Baggerbetrieb und Verdichtungsarbeiten sich "leider nicht vermeiden" ließen. "Dafür haben wir hinterher eine Straße, die einer Kurfürstin gereichen würde", streicht Ortsvorsteher Norbert Schneider die guten Aussichten der Maßnahmen heraus.