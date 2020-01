Mosbach. Vertreter des Lions Clubs Mosbach besuchten in der Vorweihnachtszeit fünf Alten- und Pflegeheime im Elz-Neckar-Mündungsraum. Als Geschenk hatten die Lions Honig von Jose Majer (aus dem Hause Kies Majer) dabei. Majer ging in jungen Jahren nach Argentinien und baute dort eine Jugend-Ausbildungsstätte auf, die sich auch über den Verkauf von Honig finanziert.

Das neue Heim von "Sana Cura" in Obrigheim war die erste Station der Lions: Jeder Heimbewohner hat sein Zimmer, ist aber in eine Wohn-, Lebens- und Fürsorge-Gemeinschaft integriert. Man freute sich sehr über den Besuch und testete begeistert den streichfähigen argentinischen Honig.

Im Tannenhof in Neckarelz gab es ebenfalls viel Freude über den Besuch. 2020 wird das Heim in kleinere Wohn-Lebens-Gemeinschaften umgebaut. "Nach dem Einblick in die Wohngemeinschaft im Sana Cura ein großer Fortschritt", urteilten die Lions, bevor es zum nächsten Heim ging.

Dann ging es in das Pfalzgrafenstift, das einst kein Alten-/Pflegeheim war. Auch hier stehen Umbaumaßnahmen an. "Sicher wird das neue Heim viel mehr an Lebensqualität bringen", meinten die Besucher. "Für die Bewohner und den ganzen Geschäftsbetrieb eine sinnvolle Lösung." Das ASB-Heim am Elzpark verbindet betreutes Wohnen und Pflegeheim.

Die Lage ist (fast) ideal, nahe der Stadt und am Stadtgarten, so seien das Heim und seine Bewohner noch Teil der Stadt. Die Freude und der Dank über den Besuch und den Honig blieben den Besuchern in Erinnerung. Die letzte Station der Besuchstour war das Pflegeheim in Binau. Die Heimbewohner waren redselig und machten einen sehr zufriedenen Eindruck.