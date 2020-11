Von Alexander Rechner

Mosbach. Eigentlich könnten alle froh sein. Anders als im März werden die Einzelhändler in diesem Teil-Lockdown verschont. Sie dürfen weiter öffnen in einer Zeit, in der für viele Händler die wichtigsten Umsatzwochen des Jahres beginnen. Doch wegen der Corona-Beschränkungen verzichtet zurzeit bundesweit ein Großteil der potenziellen Kunden auf einen Einkaufsbummel. "Mit dem sogenannten leichten Lockdown haben wir täglich etwa 50 bis 80 Prozent weniger Frequenz in der Mosbacher Innenstadt", sagt Holger Schwing. Der Vorsitzende von Mosbach Aktiv blickt, ob dieser Zahlen, besorgt in die Zukunft.

Auch mit ausgefeilten Konzepten, wie der Sommeraktion "Mosbacher Stadterlebnis 2020 – shoppen, schlemmen und mehr" oder dem Altstadtflimmern, hatte man im Zusammenspiel von Mosbach Aktiv, Gastroplus und Stadtverwaltung bzw. Citymanagement in der Zwischenzeit für bessere Umsätze gesorgt. Nach dem ersten Lockdown und vor dem November hellte sich die Stimmung der Einzelhändler wieder auf. Hoffnungsvoll erwartete man das weitere Geschäftsjahr. Die neuerlichen einschneidenden Maßnahmen sorgten für einen "Stillstand" in der Fußgängerzone, betont Schwing. "Das Coronavirus und die damit einhergehenden Beschränkungen werden deutliche Bremsspuren hinterlassen", erläutert der Mosbach-Aktiv-Vorsitzende das Dilemma der Einzelhändler. Schon die Vorstellung, was noch alles kommen könnte, bereitet ihm Bauchschmerzen.

Holger Schwing. Foto: zg

Deshalb appelliert er an die große und kleine Politik, mehr Fingerspitzengefühl bei den Beschränkungen walten zu lassen. "Die Maskenpflicht in der Fußgängerzone drückt uns wirtschaftlich in die Knie", macht der Unternehmer aus seiner persönlichen Meinung keinen Hehl. Er hält die Maskenpflicht in der Innenstadt für "unverhältnismäßig". Die Anordnung schrecke die letzten potenziellen Kunden ab. Und die Gassen und Plätze seien doch überwiegend verwaist. Deshalb plädiert er dafür, diese Anordnung nochmals kritisch zu überdenken.

Hingegen stehe er zu 100 Prozent hinter den Anordnungen im Verkaufsraum. "Dort trage ich Abstandsregel und Maskenpflicht voll mit", lässt Schwing keinen Zweifel aufkommen. Die Hygienekonzepte und Abstandsregeln seien in den Geschäften der in der Werbegemeinschaft Mosbach Aktiv vereinten Einzelhändler längst einstudiert. Auch auf dem Wochenmarkt am Samstag kann er die Pflicht, einen Mund-Nasenschutz tragen zu müssen, verstehen.

Doch nicht alle Branchen leiden gleichermaßen stark unter den Corona-Beschränkungen, räumt Schwing ein. Aber die innenstadtprägenden Fachgeschäfte, wie Schuh-, Schmuck- oder Modegeschäfte, seien besonders betroffen. Deshalb begrüßt er den neuerlichen Beschluss des Gemeinderats, die Kosten auf öffentlichen Parkplätzen und in den Parkhäusern der Innenstadt an den Adventssamstagen, 12. und 19. Dezember, zu übernehmen (wir berichteten). "Diese Maßnahme hilft uns bei unseren geplanten Aktionen, wie den langen Einkaufsnächten im Dezember", sagt Schwing.

Was die kommenden Monate bringen mögen, weiß keiner. Aber wenn keine Besserung kommt, dann könnte es sehr düster werden, prophezeit Vorsitzender Holger Schwing für sich und die Einzelhandelskollegen. Aber dieses Szenario blendet er aktuell aus, die "freie Zeit" nutzt er lieber für Zukunftsstrategien und die digitale Neuausrichtung seines Unternehmens.