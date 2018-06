Mosbach. (dpa/pol/mare) Die Trümmer liegen auf dem Feld verteilt. Vom Ultraleichtflugzeug ist nur noch ein Wrack übrig. Das ist das Szenario, das die Rettungskräfte am Mittwochabend auf einer Wiese in Lohrbach vorfanden.

Und bald ist auch klar: Der Pilot ist beim Absturz seiner Maschine ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage.

Noch unklar ist die Ursache eines Flugzeugabsturzes um kurz nach 19 Uhr. Der 38-jährige Pilot war mit seinem einsitzigen Sportflugzeug des Typs Jodel D 92 auf dem Flugplatz Mosbach-Lohrbach gestartet und stürzte unmittelbar nach dem Start nach einer Flugstrecke von nur rund 800 Metern auf ein Feld in der Nähe der Landstraße nach Waldbrunn.

Obwohl zahlreiche Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei schnell am Absturzort waren, konnte dem Piloten nicht mehr geholfen werden. Er starb vermutlich unmittelbar beim Absturz seiner Maschine.

Sowohl Beamte der Kriminalpolizei Heilbronn als auch Spezialisten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig kamen an den Absturzort und nahmen ihre Ermittlungen auf.

Ziel ist es herauszufinden, wie es zu dem Unglück kam. Das Wrack wurde sichergestellt und noch in der Nacht abtranportiert.

Am Donnerstag wurde das Wrack zur Demontage in eine Halle gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Dort müssten für die Klärung der Unfallursache relevante Teile ausgebaut werden. Ein Ermittler der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung aus Braunschweig sei bereits am Donnerstagmorgen an der Absturzstelle gewesen. Endgültige Ergebnisse der Untersuchung seien jedoch erst in etwa einem Jahr zu erwarten, sagte der Beamte.

Im Südwesten häufen sich seit Beginn des Jahres Abstürze von Kleinflugzeugen. Im Mai war ein Segelflieger bei Mosbach verunglückt. Bei dem Zusammenstoß eines Kleinflugzeugs und eines Rettungshubschraubers in der Luft im Kreis Karlsruhe starben im Januar vier Menschen.

Update: 21. Juni 2018, 9.30 Uhr