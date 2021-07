Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die "Inspektion" war längst überfällig, mit vereinten Kräften hat man sie nun dafür umso akribischer absolviert. Und damit das mindestens zweitbekannteste Haus in Mosbach wieder zu einem herausgeputzten Hingucker gemacht. "Drei Mann haben drei Wochen lang dran gearbeitet", skizziert Christiane Spohn vom gleichnamigen Fachbetrieb für Malen und Strahlen die Arbeitsleistung, die man dem Haus Kickelhain hat zukommen lassen. Dass am kleinen Häuschen in der Harnischgasse 13 die Fachkräfte mit der signifikanten Hand auf dem Arbeitsoutfit auch Hand angelegt haben, hat seinen Grund. Oder besser: Eine lange Vorgeschichte. Denn der Ur-Großvater von Christiane Spohn war es einst in den 1920er-Jahren, der das heute so bekannte Haus mit den schiefen Wänden vor dem Abriss rettete, für die Stadt und auf eigene Kosten sanierte.

Die besondere Verbindung der Familie Spohn zum Nachbarhaus hat über 100 Jahre und vier Generationen gehalten. Nach Retter Joseph kümmerten sich auch Adolf und Berthold Spohn immer wieder darum, dass das 1591 erbaute kleine Fachwerkhäuschen erhalten bleibt. Eine Familienangelegenheit, die auch Christiane Spohn "natürlich" weiter pflegt. Einen Teil der Kosten, die bei der nun erfolgten umfangreichen Fassadensanierung anfielen, übernimmt die Firma Spohn, rund 5000 Euro sollen als Spende wieder zurück an die Stadt fließen. Auch die Firma Heck Fenster- und Innenausbau spendet einen Teil ihrer sanierenden Arbeitsleistung (300 Euro).

Kickelhain in klein: Andreas Lenz hat das Häuschen akkurat vermessen. Foto: Heiko Schattauer

Da die letzte Modernisierung des Hauses 1980, also vor mehr als 40 Jahren stattgefunden hatte, war nun einiges zu tun, wie zum Abschluss der Maßnahmen Christiane Spohn, Oberbürgermeister Michael Jann und Juliane Knapp (Abteilung Hochbau) unter anderem den Fraktionsvorsitzenden aus dem Gemeinderat am Objekt erläuterten. Vor allem der übermäßige Efeubewuchs am kleinen Häuschen hatte zuletzt Sorgen bereitet. "Die Rückseite war total zu, das Efeu ist zum Teil durch Ritzen bis ins Hausinnere gewachsen, Putz und Holz waren zum Teil sehr angegriffen", schilderte Juliane Knapp. "Das viele Efeu hat dem Gebäude eben nicht gut getan", befand Oberbürgermeister Jann, warum es nun eben höchste Zeit für die nächste "Inspektion" gewesen sei. Rund 28.000 waren dabei ins denkmalgeschützte Objekt zu investieren.

"Das ist dabei rausgekommen", deutete Christiane Spohn auf das frisch herausgeputzte Haus Kickelhain, das zum allergrößten Teil ihre Mitarbeiter Benjamin Gaß und Andreas Maier mit Sorgfalt und Ausdauer bearbeitet haben. "Ich habe noch selten so eine Leidenschaft bei der Arbeit gesehen", lobte Stefan Müller, Leiter des Mosbacher Stadtmuseums – und damit direkter Nutznießer dieser akribischen Handwerksarbeit. Müller warf zudem einen Blick auf die Geschichte des einst "ganz normalen Wohnhauses", in dem seit Anfang der 1970er-Jahre ein Teil des Stadtmuseum beheimatet ist. So skizzierte etwa ein Amtsarzt namens Gruber im Jahr 1807 wenig schmeichelhaft, aber durchaus unterhaltsam über Zustände und Lebensumstände rund um das Häuschen in der Harnischgasse 13. Auf immerhin 60 eng beschriebenen Seiten war da von Frauen mit hässlichen Füßen und üblem Gestank in den Gassen die Rede. Beruhigend, dass es am kleinen Häuschen heute angenehmer aussieht.

Das heutige Wahrzeichen der Stadt ist im Übrigen nicht nur frisch herausgeputzt sondern nun auch akkurat vermessen. Dafür hat Andreas Lenz, dualer Student bei der Stadt Mosbach, gesorgt. Im Sanierungszeitraum setzte er den 3D-Laserscanner aus dem Baulabor der Dualen Hochschule am Gebäude an. Aus den Millionen an Messpunkten, die er so ermittelte, bildete er eine Punktwolke und diverse Schnitte. Der 3D-Drucker machte daraus am Ende ein detailgetreues und vor allem exakt vermessenes Miniaturmodell des Haus Kickelhain. "Die Studienarbeit ist ganz gut geworden", erklärte Andreas Lenz lächelnd. OB Jann kreierte daraus gleich eine Geschäftsidee: Die kleinen Modelle könne man künftig doch in der Tourist Info als Souvenir anbieten.

Ein Bild vom "neuen" Haus Kickelhain kann man sich von außen jederzeit selbst machen, und rein kommt man demnächst auch wieder: Ab Sonntag, 1. August (15 und 18 Uhr) ist die Ausstellung des Stadtmuseums zur Wohnkultur Odenwald wieder zu besichtigen.