Ganz zum Schluss bekommt jeder ein Buch - so einfach sind die Regeln beim Unesco-Welttag des Buches. In Mosbach beteiligt sich die Buchhandlung Kindlers - hier liest Melanie Wricke - schon seit 15 Jahren an der größten deutschen Leseförderungsaktion. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. "Ich schenk dir eine Geschichte", lautet das Motto des Unesco-Welttag des Buches, der seit 1995 für das Lesen, für Bücher und für die Kultur des geschriebenen Wortes wirbt. Das Motto ist auch ganz wörtlich zu verstehen. Denn allein in Kindlers Buchhandlung in Mosbach - einer von bundesweit 35.000 Teilnehmern - werden bis zu 800 Bücher zum Weiterlesen an die Schüler verschenkt.

Da der heutige Welttag in die Osterferien fällt, wurde die Aktion bereits im Vorfeld gestartet. Ob des regen Interesses, etwa 15 vierte und fünfte Klassen kommen jedes Jahr zu Kindlers, hat man den Welttag schon seit Jahren zu einer "Weltwoche" ausgeweitet. Heute Vormittag begrüßt Melanie Wricke die Fünftklässler von der Lohrtalschule im ersten Stock der Buchhandlung. Denn hier befindet sich die Kinder- und Jugendbuchabteilung.

Eine Schülerin kennt sich schon gut aus zwischen den Regalen. Sie erklärt: "Immer wenn ich auf den Bus warte, gehe ich hierher zum Stöbern." Beim Beliebtheits-Check liegt Fantastisches gut im Rennen. Doch neben Harry Potter und den "Warrior Cats" lesen die Kinder auch gerne in Gregs Tagebuch oder die "???". "Wir sind genau so schnell wie das Internet", erklärt die Buchhändlerin die Wege, auf denen Wunsch-Bücher sogar über Nacht nach Mosbach kommen. Und sie weiß auch, weshalb am 23. April überhaupt der Welttag gefeiert wird: "In Katalonien ist da der Namenstag des Heiligen Georg. Da schenken sich die Leute traditionell Blumen und Bücher. Außerdem ist der Tag der mutmaßliche Geburtstag von Shakespeare und Cervantes."

Dass bei einer fantastischen Geschichte Zauberwesen auftreten können, wissen die Schüler natürlich längst. Und so ist es auch im diesjährigen Aktionsbuch. In "Der geheime Kontinent" des Mainzer Autors "THiLO" gelangen Meike und Tim während einer Klassenfahrt auf eine Burg unversehens auf besagten Kontinent. Dort bedroht nicht nur ein Bücher verschlingender Drache die fantastischen Bewohner. Zu allem Übel haben sich auch noch die beiden Prinzen unversöhnlich miteinander zerstritten. Nur gut, dass das geflügelte Pferd Peggy Sue den beiden Menschenkindern zu Hilfe eilt.

Melanie Wricke liest die Geschichte von Anfang an und weckt so die Neugier ihrer Zuhörer. Sie endet mit den Worten: "Wie es weitergeht und wie Tim noch zu seinem Abenteuer kommt, lest ihr dann in der Klasse." Gleich im Anschluss an die Lesung werden die Kinder selbst aktiv. An fünf Plakatstationen gilt es, die Lösungen für eine Abenteuer-Schnitzeljagd zu finden. Wer möchte, kann sich damit auch an einem Preisausschreiben beteiligen.

"Pro Tag kommen bis zu drei Klassen", erklärt Christine Krück-Mellert die Logistik. Die Schüler kämen nicht nur aus der Stadt Mosbach, sondern aus der gesamten Region. Bereits seit 15 Jahren beteilige sich Kindlers an der Aktion. Und die Resonanz sei stets positiv. Auch wenn die Mosbacher Buchhandlung einen Teil der Kosten zu stemmen habe, sei das Projekt ob zahlreicher Sponsoren eine "runde Sache".

"Es kann Kinder zum Lesen ermuntern. Dieses Jahr ist sogar ein Comic mit dabei", so die Besitzerin der Buchhandlung. Dass man die Leseförderung auch schon im Vorlesealter beginnen kann, beweist sie mit einem "personalisierten" Pixi-Heft. Möglich gemacht hat das der Carlsen-Verlag mit seinem Titel "Wir gehen in die Buchhandlung". Nicht von ungefähr kommen dem (Vor-)Leser dann auch einige Spielorte der Handlung sehr bekannt vor. Dafür hat Christine Krück-Mellert Fotos von außen, von der Kinderbuchabteilung oder der Kasse eingeschickt, die dann Co-Illustrator Jan Pieper mit Ralf Butschkows Geschichte vereint hat.