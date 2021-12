Von Peter Lahr

Mosbach. "Es ist wieder ein schönes Heft geworden", fasste Museumsleiter Stefan Müller am Donnerstagnachmittag die neue Ausgabe des "Mosbacher Jahreshefts 2021" zusammen. Gemeinsam mit Markus Wieland, der als Vorsitzender des Geschichts- und Museumsvereins auch als Schriftleiter fungierte, stellte Müller das 228 Seiten starke Heft "in kleiner Form" im Museum vor.

Auf die bislang übliche öffentliche Vorstellung, der auch immer ein Vortrag eines Autoren im Unteren Rathaussaal folgte, musste man wegen der Pandemie bereits zum zweiten Mal in Folge verzichten. Kleiner Trost für alle Mitglieder des Geschichts- und Museumsvereins sowie die ehrenamtlichen Helfer: Ihre Exemplare sind bereits postalisch unterwegs. Aber auch alle anderen historisch Interessierten finden die druckfrischen Jahreshefte im örtlichen Buchhandel.

Für den 31. Jahrgang wählten die Verantwortlichen ein nobles Blau und hievten den bekannten und beliebten Merian-Stich von Mosbach auf den Umschlag. Auf die Spuren des Zeichnungsortes machte sich im dazugehörigen Beitrag Bertold Hergenröder und verglich die Sicht von 1645 mit dem heutigen Ausblick. Ein ähnliches Beispiel des "Vorher-Nachher-Effekts" praktiziert auch Klaus Goppold, der seit drei Jahrzehnten "Beständigkeit und Wandel" anhand von beeindruckenden Langzeit-Fotostudien zur Stadtentwicklung dokumentiert.

Doch das Jahresheft kann darüber hinaus mit einer breiten Themenpalette aufwarten. Der historische Zeithorizont der insgesamt 14 Autorinnen und Autoren reicht dabei von den Kelten bis zur "allerjüngsten Geschichte", wie Stefan Müller zu Christof Roos’ Beitrag über den "Internationalen Wettbewerb der Kammerchöre 2012-2018" anmerkte. Am anderen Ende der Zeitschiene interpretiert der Archäologe Joachim Neumaier den Fund eines zur Salzgewinnung genutzten Briquetage-Tiegels aus Diedesheim.

"Als Mosbach zu den Sternen blickte", überschreibt Stefan Müller seinen Beitrag über den Versuch, auf dem Rathausturm eine Volkssternwarte zu etablieren. Genau vor 100 Jahren berichtete das Mosbacher Volksblatt von einem "leistungsfähigen Rohr von 100 Millimeter Linsenweite", das allerdings nur kurze Zeit im frisch renovierten Turmstübchen weilte. Während sich Sheela Michelle Schmid, die als Lehramtspraktikantin am Nicolaus-Kistner-Gymnasium wirkte, mit der "Personellen Kontinuität in der Lehrerschaft nach 1945" auseinandersetzte, erforschte Rainer Köpke den Neubau der Evangelischen Stiftschaffnei Anfang des 20. Jahrhunderts.

Mit den "Wanderungen im Mosbacher Stadtwald" verlässt der Leser die Enge der Innenstadt. Den Text des ehemaligen Stadtförsters Oskar Küchler hat ebenfalls Rainer Köpke wiederentdeckt und dem Jahresheft hinzugefügt. Aus der Arbeit der Schülerin Laura Scheck zum "Zusammenschluss von Neckarelz und Mosbach" hat Markus Wieland eine Chronologie der Ereignisse exzerpiert.

In den Altkreis Mosbach führt Manfred Biedert, der nun den zweiten Teil der Postgeschichte von Schefflenz vorlegt. "Die regionale Postgeschichte wird nie wieder so ein Kenner so genau bearbeiten können", würdigte Wieland das fundamentale Fachwissen des Autors. Denn nicht zuletzt im Zuge der Post-Privatisierung gingen Dokumente verloren bzw. wurden verstreut.

Mord und Totschlag sorgten auch schon vor mehr als 100 Jahren für hohe Auflagenzahlen. Die Berichterstattung über die "grausame Bluttat" füllte gleich vier Zeitungsseiten. Am 11. Oktober 1892 wurde der Kunstmühlenbesitzer Gerson Herz Opfer eines brutalen Raubmordes. Ursula Rauh machte sich auf die Spurensuche, nachdem sie eine Museumsanfrage der hessischen Lehrerin und Histotainment-Youtuberin Larissa Anton erhalten hatte.

Info: Mosbacher Jahresheft 2021, hrsg. vom Geschichts- und Museumsverein Mosbach und der Großen Kreisstadt Mosbach, 2021, ISBN 978-3-88260-102-2, 228 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Paperback, Preis: 15 Euro