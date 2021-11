Mosbach. (pm/cao) Das Schuljahr ist zwar noch jung, für die angehenden Abiturientinnen und Abiturienten ist die Ziellinie aber schon in greifbarer Nähe. All jene, die noch keine Idee haben, was sie mit ihrer (nahenden) Hochschulreife anfangen sollen, sich die Fragen stellen, ob sie studieren oder doch eine Ausbildung machen wollen – und wo am besten und was überhaupt? –, denen hilft die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach weiter: Am Mittwoch, 17. November, findet zwischen 8.30 und 17 Uhr der zweite virtuelle "DigiDay" der DHBW im Rahmen des landesweiten Studieninfotages statt.

"Informieren. Orientieren. Entscheiden." Unter diesem Motto können sich (studien-)interessierte Schülerinnen und Schüler online über das duale Studium an sich sowie im Speziellen über die Studienangebote der DHBW an den beiden Campus in Mosbach und Bad Mergentheim informieren. Rund 30 duale Partnerunternehmen präsentieren sich in Kurzvorträgen und stehen für virtuelle Einzelgespräche zur Verfügung. Auch die Studienberatung der DHBW Mosbach ist mit dabei.

Los geht es am Mittwoch um 8.30 Uhr mit den Firmenpräsentationen der dualen Partnerunternehmen der Hochschule. Ab 12 Uhr stehen die Vertreterinnen und Vertreter der Unternehmen für 15-minütige Einzeltermine zur Verfügung. Die Studienberaterin Janine Berger gibt parallel dazu in 20-minütigen Einzelgesprächen Schülerinnen und Schülern Tipps und Informationen zum dualen Studium. Für alle Einzeltermine ist eine Anmeldung erforderlich. Das Programm, die Anmeldung zum Studieninfotag und zu den Einzelgesprächen gibt’s hier.