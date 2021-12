Wie geht es mit der Organisation der Kultur in Mosbach weiter? Mit dieser Frage beschäftigten sich Gemeinderat und Stadtverwaltung dieser Tage in einer nicht-öffentlichen Sitzung. Archivfoto: Thomas Kottal

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Corona macht ihr das Leben schwer, in Mosbach war sie zuletzt trotzdem in aller Munde: die Kultur. Hintergrund sind die Veränderungen, die sich in der Organisation der Kultur bei der Stadt Mosbach aufgrund von personellen Abgängen und von Überlegungen der Verwaltungsspitze zur Umstrukturierung in diesem Bereich ergeben bzw. ergeben sollten. So hatte Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann bei der Gemeinderatssitzung im Oktober den Plan für eine neue Organisationsstruktur vorgestellt und im Rahmen eines Pressegesprächs später auch die vorgesehene Besetzung der Führungsposition in diesem Bereich skizziert.

Diese Planungen stießen allerdings in den Reihen des Gemeinderats nicht durchgängig auf Gegenliebe, weshalb schließlich auch ein entsprechender Beschlussvorschlag kurzfristig von der Tagesordnung der öffentlichen Novembersitzung genommen wurde. Stattdessen erörterte der Gemeinderat gemeinsam mit der Verwaltung die Sache mit der Kultur am vergangenen Samstag noch einmal eingehend ohne Öffentlichkeit. Die wiederum brachte OB Jann in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf einen aktuellen Erkenntnisstand.

Man habe sich im nicht-öffentlichen Austausch auf das weitere Vorgehen hinsichtlich der künftigen "organisatorischen und personellen Aufstellung des Bereichs Kultur innerhalb der Stadtverwaltung Mosbach" verständigt, hieß es da bei den Mitteilungen. Wichtigster und erstgenannter Punkt dabei: "Die ursprünglich angedachte Zusammenführung des Aufgabenfeldes Kultur und Tourismus unter der Leitung der Geschäftsführung des Kultur- und Tagungszentrums Alte Mälzerei wird in dieser Form nicht weiterverfolgt." Vor allem mit der "koordinierenden Lufthoheit", die hier für Mälzerei-Geschäftsführer Courdouan angedacht war, konnte sich eine Mehrheit im Gemeinderat so gar nicht anfreunden.

Beibehalten werden soll hingegen die Einrichtung eines weiteren, dritten Geschäftskreises "Kultur und Tourismus" (unter Verantwortung von OB Jann) bei der Stadtverwaltung. So will man "der Bedeutung des kulturellen und touristischen Lebens in Mosbach adäquat gerecht werden und dieses künftig gezielt und verstärkt fördern". Zu diesem neuen Geschäftskreis gehören wie bereits bislang die Abteilungen Kultur, Stadtarchiv und Mediathek. Zur thematischen Abrundung und inhaltlich stimmigen Vervollständigung kommen die Bereiche Stadtgeschichte/Stadtmuseum und das Tourismusmanagement mit der Tourist Information hinzu. Vorhandene Synergien wolle man so bestmöglich nutzen.

Eine Neuabgrenzung der Geschäftskreise von Oberbürgermeister und Bürgermeister, die diese Planungen widerspiegelt, muss formal notwendig durch den Gemeinderat beschlossen werden. Eine entsprechende Beschlussvorlage mit entsprechendem Organigramm der Stadtverwaltung soll dem Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 9. Februar unterbreitet werden. An einer stimmigen Besetzung der neuen Geschäftskreisleitung will man parallel arbeiten. Bis die Stelle besetzt ist, übernimmt OB Michael Jann interimsmäßig den Part des Ansprechpartners in diesem Bereich.

Einen Schritt weiter ist man derweil an anderer Stelle: Die Abteilungsleitung Kultur hat man mit einer internen Kraft nachbesetzt: Seit Beginn dieser Woche ist hier Theresia Böhm in Verantwortung. Auch für die Tourist-Information am Marktplatz hat man eine neue Leitung gefunden: Iris Müller tritt hier in die Fußstapfen von Mariola Hoinka.