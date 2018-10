Auf einen Schlag wurden dieser Tage 1500 Festmeter "Käferholz" an der Güterverkehrsstelle des Landkreises am Bahnhof Neckarelz verladen. Foto: Landratsamt

Mosbach-Neckarelz. (rnz) Am Bahnhof in Neckarelz, wo an den Verladetagen normalerweise Gruppen von fünf bis sechs Waggons abgefertigt werden, war dieser Tage eine Ganzzugsverladung mit insgesamt gleich 20 Waggons auf einen Schlag zu beobachten. Bereits in den Vorwochen konnte man sehen, dass größere Mengen Holz an der Güterverkehrsstelle des Landkreises vorgelagert werden.

Bei diesem Holz handelt es sich um "Käferholz", das infolge des überdurchschnittlich heißen und langen Sommers vermehrt im Wald angefallen ist. Denn Fichten kommen aufgrund des sich abzeichnenden Klimawandels und der ausbleibenden Niederschläge mehr und mehr unter Stress und können sich immer schlechter gegen Schadinsekten wie den Fichtenborkenkäfer zur Wehr setzen. In Summe wird dieses Jahr im Landkreis mit 20.000 bis 30.000 Festmetern "Käferholz" gerechnet. Befallene Bäume müssen umgehend gefällt und, um weiteren Schaden zu vermeiden, schnellstmöglich aus dem Wald und zu den Sägewerken verbracht werden.

Forstdirektor Dietmar Hellmann, Fachdienstleiter Forst im Landratsamt, erläutert hierzu: "Im Norden Baden-Württembergs gibt es nur wenige Nadelholzsägewerke, die die angefallenen Mengen nur zu einem geringen Umfang aufnehmen können. Die Waldbesitzer sind deshalb darauf angewiesen, bis Bayern oder gar Österreich zu vermarkten. Das Verladegleis in Neckarelz eröffnet den Zugang zu diesen Märkten."