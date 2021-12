Mosbach. (pm/frh) "Impfen ist der einzige Ausweg aus der Pandemie", bekräftigt Gerhard Lauth, Präsident des Deutschen Roten Kreuzes in Mosbach. Deshalb habe man sich entschieden, eine eigene Vor-Ort-Impfaktion anzubieten. Am Sonntag, 2. Januar 2022, kommt ein mobiles Impfteam der SLK-Kliniken Heilbronn in die Räume des DRK-Testzentrums in der Alten Bergsteige 2 (unterhalb Mälzerei). Geimpft wird am Aktionstag von 10 bis 17 Uhr. Die Kapazität ist auf rund 100 Impfungen beschränkt. Eine Terminbuchung ist ab 17. Dezember über www.drk-mosbach.de möglich.

Verimpft werden mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna. Letztgenanntes ist für alle Personen im Alter von über 30 Jahren vorgesehen. Schwangere und Stillende sowie Impfwillige, die mindestens zwölf und jünger als 30 Jahre alt sind, erhalten das Vakzin von Biontech. Booster-Impfungen sind nur möglich, wenn die Zweitimpfung mindestens fünf Monate zurückliegt. Bei erfolgter Impfung mit dem Präparat von Johnson & Johnson, das nur einmal verabreicht wird, ist die Booster-Impfung mit einem mRNA-Impfstoff bereits nach vier Wochen möglich. Ein Wahlrecht des Impfstoffes besteht nicht.

Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren sollten gemeinsam mit einem Erziehungsberechtigten zum Impftermin erscheinen. Ab dem Alter von 14 Jahren können Jugendliche geimpft werden, wenn eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vorliegt. Für den Impftermin sind ein Personalausweis, die Krankenversicherungskarte und ein Impfpass mitzubringen. Die Angemeldeten werden gebeten, anhand der bekannten und beispielsweise auf der Internetseite www.dranbleibenbw.de des Landesministeriums für Gesundheit, Soziales und Integration Baden-Württemberg veröffentlichten Kriterien zu prüfen, ob sie eine Impfung bekommen können.