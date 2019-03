Von Heiko Schattauer

Mosbach. Nachhaltigkeit ist Hans Günter Brauch eine Herzensangelegenheit. Der Mosbacher Friedensforscher, Politikwissenschaftler und Buchautor ist ein weltweit gefragter Experte, wenn es etwa um Fragen der Klimapolitik geht. Bei der Ratsherrenweckfeier legte Dr. Brauch seinen Zuhörern als Festredner nachhaltiges Handeln nahe. Die RNZ will nachhaltig nachfassen - und suchte daher dieser Tage noch einmal das Gespräch mit dem 71-Jährigen.

Anfang des Jahres haben Sie bei der Ratsherrenweckfeier nachhaltiges Handeln eingefordert. Vielleicht eine unfaire Frage, aber wie handeln Sie selbst denn nachhaltig?

Ich habe einen Oldtimer und fahre meist weniger als 1000 km pro Jahr. Ich heize im Winter nur die Räume, die ich benötige und versuche so, Heizkosten und Gasverbrauch bei einem großen Haus unter Kontrolle zu halten. Wenn immer möglich, versuche ich, mit der Bahn zu Terminen zu fahren.

Sie reisen aber auch viel um die Welt. Mit schlechtem CO2-Gewissen?

Nein. Obwohl ich seit 2012 in Rente bin, bin ich häufig noch zu Vorträgen und Konferenzen weltweit unterwegs. Aber zunehmend kommen auch Kollegen und Freunde aus aller Welt zu mir nach Mosbach auf Besuch. Alle meine englischen Bücher sind als E-Books erhältlich, was den Druck- und Papierbedarf deutlich senkt. Die Bücher, bei denen Autoren aus fünf Kontinenten mitwirken, bedürfen keiner Reisen, da die gesamte Kommunikation per E-Mail oder via Skype erfolgt. Meine Partnerin, die in Mexiko lebt, und ich sind zudem bestrebt, unsere internationalen Reisen - auch aus gesundheitlichen Gründen - zu reduzieren und soweit möglich durch neue elektronische Kommunikationsformen zu ersetzen.

Nachhaltig oder die Umwelt schützend leben wird nicht selten mit dem Argument verbunden: Das muss man sich aber auch leisten können. Zählt das?

Ja sicher zählt das. Das deutsche Stromeinspeisungsgesetz von 1990 war deshalb ein so großer Erfolg, weil es auch für Häuslebauer attraktiv war und sich lange Zeit finanziell für diejenigen lohnte, die auf dem Dach Solarstrom erzeugten. Eine Transformation der Industriegesellschaft im 21. Jahrhundert bedarf auch ökonomischer Anreize. Die dem Geldbeutel gut tun. Diese Anreize muss eine kluge Politik mit ihren gesetzlichen Rahmenbedingungen vorgeben.

Das tut sie aber gerade nicht wirklich?

Sagen wir mal so: Die Sternstunden, wie etwa das Stromeinspeisungesetz, werden leider seltener. Dabei wären sie nötig, denn man kriegt die Leute nicht mit Ideologie allein überzeugt. Es braucht auch ökonomische Anreize für den eigenen Schweinehund, um es mal plakativ zu formulieren.

Mit diesem Schweinehund kämpfen offenbar auch die Entscheidungsträger auf Regierungsebene...

Deutschland war lange ein Land der technologischen Innovation. Dieses Bild wurde durch die bekannt gewordene Softwaremanipulation und die Verfehlung der eigenen Reduktionsziele, die die Regierungsparteien seit 1990 hierzu beschlossen haben, weltweit beschädigt. Die deutschen Beschlüsse und CO2-Ziele, die unter Bundeskanzlerin Merkel 2007 und 2015 bei den G-8- und G-7-Gipfeln beschlossen wurden und die als Ziele in das neue Klimagesetz der Großen Koalition aufgenommen werden sollen, scheinen einige vergessen zu haben, deren Parteien eben diese Ziele beschlossen haben. Manchmal sieht es nach einer Politik "Unsere ökonomischen Interessen zuerst und nach uns die Sintflut" aus.

Was wäre also zu tun?

Der Übergang zur Nachhaltigkeit erfordert eine Revolution im Denken, ein völliges Umdenken über unsere Lebensstile, aber auch sozial verträgliche Strukturreformen. Nach den besten Wegen zu suchen und hierfür Mehrheiten bei den Wählern zu gewinnen ist notwendig. Bei den letzten Bundestagswahlen haben die beiden Volksparteien dies leider nicht gewagt.

Zurück zur Ratsherrenweckfeier: Ihr Vorschlag für ein nachhaltigeres Handeln in der Stadt war ein Beratungsgremium mit klarem Mandat. Wie groß sind denn die Chancen, dass es ein solches Gremium gibt?

Dies hängt vom neuen Kreisrat und Stadtrat und den einzelnen Fraktionen ab und ob man diese Anregung aufgreifen will. Ein solches Gremium soll die vielen innovativen Köpfe in der Stadt und im Kreis zusammenbringen, um über den kurzfristigen Horizont und die Vorgaben von Land und Bund hinauszublicken. Eine aktive Beteiligung der Schulen, der Volkshochschulen und der Dualen Hochschulen, neben den Kirchen, Gewerkschaften, der Wirtschaft und den Vereinen ist hier wichtig.

Sie hatten auch den Schwenk in den Kreis gemacht: Wo sehen Sie da am ehesten noch nachhaltiges Potenzial?

Aus einem Beitrag zum Klimaschutzmanagement im Kreis vom Juni 2018 wird einiges deutlich. Dieser Vortrag gibt die Ziele des Klimaschutzplanes des BMWi (2015/2016) sehr gut für die Sektoren Industrie, Verkehr, Gebäude und Energiewirtschaft bis 2030, 2040 und 2050 wieder. Dieser Vortrag zeigt für den NOK sehr klar, dass die Emissionen bei den privaten Haushalten und der Industrie seit 1990 deutlich zurückgingen, aber von 2010 bis 2015 im Verkehrssektor stiegen. Dies ist offenbar auch eine Folge der Manipulationen bei den Autoabgasen. Die Medien sollten hier das lokale Problembewusstsein erhöhen und die Bereitschaft zum Handeln stärken.

Und konkrete Handlungsfelder?

Im Bereich der Elektromobilität können über die Stadtwerke und Stromanbieter Anreize über Billigstromtarife geschaffen werden. Die Stromanbieter können durch Weiterbildungsmaßnahmen für Elektriker den Einbau privater Stromtankstellen in der Garage fördern. Wenn sich das finanziell lohnt, wird auch die Nachfrage hierzu steigen. Dadurch würden die Emissionen bei Strom aus erneuerbaren Energien (zum Beispiel Windstrom von der Nordsee) deutlich sinken. Lokal würden Arbeitsplätze im Handwerk erhalten bzw. zusätzliche geschaffen werden. Man sollte auf bisherige Erfolge aufbauen und zusätzliche, lokal realisierbare Ziele vereinbaren, die zusammen mit Handwerk und Industrie in der neuen Legislaturperiode des Kreistages, des Mosbacher Stadtrates und der Gemeinderäte erzielt werden können.

Der Blick vom lokalen aufs Globale fällt Ihnen nicht schwer: Wenn Sie sich für den nächsten Weltklimagipfel einen Beschluss wünschen könnten, wie würde der lauten?

Die konsequente Umsetzung des Klimareduzierungsziels von Paris von 2015. Eine verantwortliche Politik muss nachvollziehbare Ziele beschließen, realisierbare Wege entwickeln und die Bürger überzeugen, dass dies Umdenken und manchmal auch Opfer bedeutet. Klimapolitik zum Nulltarif lässt sich nicht durch Opportunismus, sondern nur durch Führungsstärke und Pragmatismus lösen.