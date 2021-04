Mosbach.(schat) Es ist eine echte Familienangelegenheit: Was Ur-Großvater Joseph, Großvater Adolf, Vater Berthold Spohn schon vor vielen Jahren und mehrfach pragmatisch, fachlich und finanziell unterstützt haben, will nun auch Christiane Spohn auf keinen Fall außer Acht lassen. Die Geschäftsführerin des Mosbacher Familienunternehmens "Malen und Strahlen Spohn" kam infolge eines RNZ-Beitrags im Februar zur Vermessung und Renovierung des "Haus Kickelhain" auf die Stadtverwaltung zu. Mit der frohen Botschaft, die Erneuerungsarbeiten nicht nur mit fundierter Fachkenntnis und praktischer Umsetzung zu begleiten, sondern auch einen Gutteil der Arbeitsleistung zum Erhalt des denkmalgeschützten Kleinods in der Mosbacher Altstadt spenden zu wollen.

Christiane Spohn sei aus einer "Generationenverantwortung" heraus die Unterstützung der Renovierung ein besonderes Anliegen, erläuterte Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses der Stadt (siehe auch gesonderter Beitrag). In die Fußstapfen der Vorjahre zu treten, sei ihr demnach Verpflichtung und Wunsch zugleich.

Vor Ort habe man sich über die seitens der Stadtverwaltung geplanten Erhaltungsmaßnahmen am zierlichen Häuschen ausgetauscht, die Renovierungsarbeiten, die von der Firma Spohn zuletzt im Jahr 1980 ausgeführt worden waren, dienten dabei als Grundlage für eine zeitgemäße Überarbeitung. Die Firma Malen und Strahlen Spohn soll die aufwendige Renovierung der Fassade begleiten, "ein noch nicht genau bezifferter Teil der Kosten wird Frau Spohn in Form einer Spende der Stadt zugute kommen lassen", so Jann im Ausschuss weiter. Christiane Spohn selbst wird auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung konkreter: Ein Drittel der Kosten – die sie auf etwa 20.000 Euro für ihr Gewerk beziffert – werde man selbst übernehmen bzw. spenden.

Das Gerüst steht bereits, die Abstimmungen mit dem Denkmalamt laufen. Sobald die genauen Kosten und der anteilige Beitrag der Firma Spohn bekannt sind, soll im Gemeinderat der Antrag auf Annahme der Spende gestellt werden.