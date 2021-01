Mosbach. (zg) Die Schulleitungen der Mosbacher Grundschulen erbitten bis zum 1. März die Anmeldung der künftigen Erstklässler. Die Eltern bzw. Sorgeberechtigten erhalten ein persönliches Einladungsschreiben, aus dem die genauen Anmeldezeiten an den einzelnen Schulen zu ersehen sind.

Alle Kinder, die bis einschließlich 31. Juli des laufenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollendet haben, können von ihren Erziehungsberechtigten in der Grundschule angemeldet werden. Voraussetzung hierfür ist die Schulfähigkeit des Kindes, die von der Schulleitung der Grundschule festgestellt wird. Diese Kinder erhalten damit den Status "schulpflichtig". Für die Feststellung können von der Schulleitung gegebenenfalls ein pädagogisch-psychologisches Gutachten sowie ein Gutachten des Fachdienstes Gesundheitswesen (Gesundheitsamt) herangezogen werden.

Kinder, die wegen geistiger oder körperlicher Behinderung bzw. wegen einer schweren Erkrankung voraussichtlich nicht zu Schuljahresbeginn in die Grundschule aufgenommen werden können oder besonderer schulischer Betreuung bedürfen, sind ebenfalls anzumelden.

Alle Kinder sind grundsätzlich bei der Grundschule anzumelden, in deren Schulbezirk sie und die Erziehungsberechtigten wohnhaft sind. Dort kann gegebenenfalls ein Antrag auf Schulbezirksänderung gestellt werden, über den dann nach Rücksprache mit den betroffenen Schulen das Staatliche Schulamt Mannheim entscheidet. Ebenso wird gebeten, alle im letzten Schuljahr zurückgestellten Kinder bei der jeweils zuständigen Grundschule erneut anzumelden.

Zur Anmeldung sind die Geburtsurkunde und das Vorsorgeheft mit Bescheinigung der U 9-Untersuchung vorzulegen. Am Anmeldetag muss auch das Kind selbst anwesend sein. Für Kinder mit ausländischer Staatsangehörigkeit gelten die gleichen Bestimmungen.

Die Grundschulen bieten auch im kommenden Schuljahr bei Bedarf im Auftrag des Schulträgers eine nachfrageorientierte Kernzeitbetreuung an und bitten die Erziehungsberechtigten hierzu um die rechtzeitige Anmeldung bei der jeweiligen Schulleitung.

Die einzelnen Termine im Mosbacher Stadtgebiet im Überblick:

> Clemens-Brentano-Grundschule Neckarelz: Die Schulanmeldungen finden am Montag und Dienstag, 8. und 9. Februar, von 9 bis 14.20 Uhr statt.

> Grundschule Diedesheim: Alle Eltern wurden über die Anmeldetermine am Mittwoch und Donnerstag, 24. und 25. Februar, bereits per Post informiert. Die Unterlagen wurden zugeschickt, um Rücksendung wird gebeten. Alles Weitere wird individuell abgestimmt.

> Kurfürstin-Amalia-Grundschule Lohrbach: Die Schulanmeldung der neuen Erstklässler wird über den Postweg abgewickelt. In besonderen Fällen kann ein persönlicher Termin in der Schule vereinbart werden.

> Lohrtalschule: Am Montag, Mittwoch und Donnerstag, 22., 24. und 25. Februar, findet die Anmeldungen der neuen Erstklässler statt. Die Eltern sind zu einem festen Termin eingeladen und können entscheiden, ob sie diesen Termin persönlich oder telefonisch wahrnehmen möchten. Die Unterlagen für die Anmeldung sind postalisch zugegangen, sodass sie vorab ausgefüllt werden können. Falls sich Eltern für eine telefonische Anmeldung entscheiden, müssen die zugesandten Unterlagen bis spätestens Montag, 1. März, wieder der Lohrtalschule vorliegen.

> Müller-Guttenbrunn-Schule: Die Anmeldungen für die Erstklässler finden am Dienstag, 23. Februar, statt. Die Eltern wurden per Schreiben bereits im Dezember über den Termin informiert.

> Grundschule Waldstadt: Die Schulanmeldung findet am Montag, 1. März, statt. Dieser Termin ist den Eltern bekannt. In welcher Form die Anmeldung stattfinden kann, ist aufgrund der aktuellen Situation noch nicht endgültig entschieden. Die Eltern werden rechtzeitig persönlich angeschrieben und über den Ablauf informiert.

> Waldsteige-Schule Neckarelz: Die Anmeldungen für die neuen ersten Klassen erfolgen am Montag und Dienstag, 8. und 9. Februar, nach einer persönlichen Einladung mit festgelegten Terminen. Die Kinder dürfen nur von einem Elternteil begleitet werden, damit die Kontakte reduziert werden. Für die Eltern besteht in der gesamten Zeit eine Maskenpflicht.

> Wilhelm-Stern-Schule: Die Anmeldung der Erstklässler kann in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise stattfinden. Die Erziehungsberechtigten erhalten die Anmeldebögen postalisch mit der Bitte um Rückgabe bis spätestens Mittwoch, 24. Februar. Näheres steht im persönlichen Anschreiben der Schulleitung. Rückfragen können telefonischen unter (0 62 61) 1 21 44 oder per E-Mail an info@wilhelm-stern-schule.de gestellt werden .