Mosbach. (tbö) Die aktuellen Beschränkungen aufgrund des Coronavirus stellen die meisten Menschen vor besondere Herausforderungen. Auch die Schulen mussten und müssen weiterhin geeignete Lösungen finden. Je nachdem, ob es sich um Grundschulen, weiterführende oder berufliche Schulen handelt, wurden unterschiedliche Wege gefunden, zum Beispiel über ausgedruckte Lernpakete mit Wochenplänen oder aber in Form des Online-Unterrichts. Für die Schülerinnen und Schüler der Mosbacher Hardbergschule stellt die aktuelle Situation in vielen Fällen eine besondere Belastung dar, da sie beim schulischen Lernen besondere Unterstützung benötigen.

Aus diesem Grund hat die Hardbergschule bereits zu Beginn der Schulschließung die ca. 60 vorhandenen iPads an die Hauptstufenklassen ausgegeben. Mit der App "Microsoft Teams" halten die Klassenlehrkräfte über Videokonferenzen täglich Kontakt mit ihrer Klasse und können so die Schülerinnen und Schüler direkt beim Lernen und auch bei der Bearbeitung der Aufgaben unterstützen.

Von den derzeit 130 Schülern an der Hardbergschule konnte leider nur ein Teil mit den iPads ausgestattet werden. Hier half nun die "Hopp Foundation for Computer Literacy & Informatics", die mit einer großzügigen Geldspende in Höhe von 11.500 Euro die Anschaffung weiterer 32 Geräte kurzfristig ermöglichte. Durch den tatkräftigen Einsatz der Lehrkräfte wurden die Geräte für die Schülerinnen und Schüler innerhalb weniger Tage vorbereitet. Mit der Ausgabe der zusätzlichen Geräte können damit aktuell sieben Klassen mit ca. 100 Schülerinnen und Schülern der Hardbergschule über iPads von ihren Lehrkräften direkte Unterstützung zu Hause erhalten und auch den Kontakt mit Klassenkameraden pflegen.

Das "Home-Schooling" mit den iPads stellt für die Lehrkräfte der Hardbergschule derzeit die beste Möglichkeit dar, um Schüler und Eltern in der aktuellen Situation zu unterstützen. Dennoch ist klar, dass alle Beteiligten so schnell wie möglich und verantwortbar wieder zurück zum Präsenzunterricht in der Schule möchten. Trotz aller digitalen Möglichkeiten ist die persönliche Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülern maßgeblich und oftmals die Basis für erfolgreiches Lernen.