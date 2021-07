Mosbach. (rnz/zg) Beistand hilft immer ein wenig, auch symbolisch und aus der Entfernung: Wenn heute am Freitag um 18 Uhr die Glocken vieler evangelischer Kirchen zum Gebet Läuten, dann verbinden sich auch die Gemeinden der Region mit den Betroffenen der Flutkatastrophe im Rheinland.

Die beiden evangelischen Landeskirchen in Baden-Württemberg haben zu dieser Zeit der Andacht aufgerufen, um der Opfer der folgenschweren Unwetter zu gedenken. Die Gemeinden im Kirchenbezirk Mosbach beteiligen sich mit dem Läuten der Glocken und der Einladung zur stillen Andacht an einem Aufruf der evangelischen Kirche im Rheinland aus Anlass der Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Im Aufruf heißt es: "Die verheerende Flutkatastrophe hat sehr viele Menschen getroffen. Die Aufräumarbeiten haben erst begonnen. Menschen sind gestorben oder werden noch vermisst. Häuser wurden weggeschwemmt, Existenzen zerstört. Wir rufen alle Gemeinden und Einrichtungen dazu auf, am Freitag um 18 Uhr ihre Glocken zu läuten. In Zeiten großer Not, wenn unsere menschlichen Möglichkeiten an ihre Grenzen kommen, ist dies, was wir als Kirche tun können."

Die rheinische Landeskirche hat unter #unwetterklage einen digitalen Klageraum und unter https://news.ekir.de/gesuche-und-hilfsangebote-fuer-hochwasseropfer/ eine Hilfe-Börse eingerichtet und ist im Rahmen der Notfall-Seelsorge und mit anderen Engagierten in den Gemeinden vor Ort präsent. Über Möglichkeiten zur Spende für Hochwasseropfer informiert die Katastrophenhilfe der Diakonie: www.diakonie-katastrophenhilfe.de/projekte/flut-deutschland.