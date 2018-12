Mosbach. (pm) "Generationswechsel gelungen", so lautete das Fazit nach der Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbands, die zuvor den 35-jährigen Dr. Mark Fraschka aus Neckarelz einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt hatte. Nach über 15-jähriger Tätigkeit als Vorsitzender hatte sich Dr. Alexander Ganter nicht mehr zur Wahl gestellt. Es sei Zeit, mit neuen Gesichtern und neuen Ideen die Zukunft zu gestalten, so Ganter. Er bedankte sich für die vielen schönen Begegnungen. "Ich habe hier nicht nur Parteifreunde, sondern Freunde fürs Leben gefunden."

Mit Fraschka habe er einen hervorragenden Nachfolger gefunden, der in der Lage sei, die Mosbacher CDU weiterzuentwickeln, zeigte sich Ganter überzeugt. Mark Fraschka bedankte sich bei seinem Vorgänger sowie bei den Mitgliedern für das große Vertrauen. In seiner Rede rückte er u. a. die anstehende Kommunalwahl in den Fokus. Hier werde die CDU mit einer stark verjüngten Liste den Bürgern ein Angebot machen: "Gemeinsam werden wir einen Wahlkampf mit vielen Ideen und guter Laune führen."