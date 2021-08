Von Stephanie Kern

Mosbach. Wenn man auf die vor knapp einer Woche zu Ende gegangenen Olympischen Sommerspiele in Tokio zurückblickt, sieht man, welche Bedeutung Sport hat: Die deutschen Turnerinnen verpassten zwar das Team-Finale, die ganze Welt sprach aber über ihre Outfits; Simone Biles beendete ihren Wettkampf und sprach über den Druck im Profisport; Radsport-Funktionär Patrick Moster wurde nach seiner rassistischen Entgleisung vorzeitig nach Hause geschickt; wenn die deutschen Sportler Medaillen gewannen, freute sich eine ganze Nation.

Doch auch im Kleinen hat Sport Bedeutung. Und genau darum ging es beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten im Schuljahr 2020/21. Die Geschichts-AG des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums Mosbach hatte wieder einige Beiträge eingereicht. Mit sechs Preisen ist das NKG landesbeste Schule in Baden-Württemberg.

Die Bedeutung des eigenen Vereins für den Heimatort, die Geschichte von Sportstätten oder die Rolle von Sportlern während des Nationalsozialismus – trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen für die Recherche haben die Kinder und Jugendlichen zu einer beeindruckenden Vielfalt von Sportthemen in ihrer Region oder Familiengeschichte geforscht.

Seit Jahren mischt die Geschichts-AG beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten mit. Dass die Schüler dabei immer so erfolgreich sind, liegt wohl auch der Lehrerin Christine Eggers. 2013 wurde sie sogar vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck geehrt. In den AG-Stunden hört sie zu, fragt nach dem Recherchestand, gibt Hinweise und die Richtung vor. Das Konzept – ihr Konzept – scheint erfolgreich zu sein. Jedes Jahr räumen die NKG-Schüler ab.

"Der Gewinn beim Geschichtswettbewerb ist nicht das entscheidende Kriterium, warum Schüler dabei bleiben", sagt Christine Eggers. Und wie kam sie auf die Idee für die AG? "Ich hatte eine Lehrerin, die das mit uns gemacht hat, die uns motiviert hat, am Wettbewerb teilzunehmen." Die Treffen mit den AG-Mitgliedern sind für die Lehrerin die schönsten Stunden der Woche.

Oftmals spricht Christine Eggers die Schüler, bei denen sie Interesse an der Heimatgeschichte sieht, direkt an und bietet ihnen die Mitarbeit in der AG an. Diejenigen, die länger dabei sind, schätzen, dass sie etwas erleben können. "Sie sollen sich selbst eine Meinung bilden, aufgrund dessen, was sie erfahren und gelernt haben", meint Eggers. Das erweitere nebenbei auch die Weltsicht – und das Durchhaltevermögen der Schüler. Doch Ergebnisse gibt es eben auch. So wie das Buch "Hammerlager, Jammerlager", das aus einem Projekt der Geschichts-AG hervorgegangen ist. Oder der Stolperstein für Maria Zeitler im Gartenweg. Der ist ein sehr sichtbares Ergebnis. Und er zeigt auch: Mit dem Wettbewerbsbeitrag muss das Engagement der Schülerinnen und Schüler nicht aufhören.

Dieses Jahr war also Sport das Thema. "Das war jetzt nicht unbedingt so, dass ich gejubelt habe", sagt die Deutsch- und Geschichtslehrerin. Themen waren aber dennoch ausreichend vorhanden. Einige haben wir schon vorgestellt (die RNZ berichtete). Nun werden die Preisträger ihre Themen vorstellen. In Zusammenarbeit mit der Redaktion haben sie ihre Forschungsbeiträge auf das Nötigste heruntergebrochen und Essays erstellt. Landes- und Förderpreise haben gewonnen: Eva Spitzer und Verena Crnjak: "Obrigheim – das stärkste Dorf Deutschlands"; Julius Müller: "Seifenkistenrennen in Mosbach – Lokales Event für gesellschaftlichen Zusammenhalt?"; Hannah Hess: "Entwicklung des Frauenfußballs am Beispiel des SC Klinge Seckach"; Leila Balzer: "Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben"; Anna Lange und Marius Wolpert: "Macht Technik den Sport? – Am Beispiel der Bootswerft Empacher"; Laura Scheck: "Er repräsentierte Humanität in einer Zeit der Bedrohung und Vernichtung aller menschlichen Werte".

Von dem erneuten Erfolg "seiner" Schüler ist auch Schulleiter Jochen Herkert sehr angetan. "Auch ich gratuliere unserer Geschichts-AG. Gerade unter Pandemiebedingungen war es noch herausfordernder. Deshalb geht an dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Leiterin Christine Eggers." Viele Geschichten rund um den Sport in und um Mosbach hätten so aufgezeigt werden können und seien nun eine schöne Bereicherung für nachfolgende Generationen. "Ein ganz besonderes Miteinander von Alt und Jung. Das ist sehr bemerkenswert und freut mich", so Herkert.

Info: Die Texte der Preisträger werden in den kommenden Wochen in loser Reihe in der RNZ erscheinen.