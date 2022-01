Mosbach. (pm) Im Februar startet im Kultur- und Begegnungszentrum fideljo der Johannes-Diakonie das kulturelle Jahresprogramm – bereits zum zehnten Mal soll es Kultur und Begegnung geben. Bekannte Kulturgrößen und Wegbegleiter sind eingeladen und warten mit Jubiläumsprogrammen auf. Daneben darf man sich auch auf neue Gesichter und Programmpunkte freuen.

Kabarett mitten aus dem Leben, dafür steht das vierte Soloprogramm von Stefan Waghubinger, mit dem er am Freitag, 4. Februar, um 20 Uhr ins fideljo kommt. Der Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg versteht es, mit verblüffenden Wendungen zynisch und doch warmherzig, irgendwie banal und doch geistreich zu sein. Nessi Tausendschön kommt am Samstag, 19. Februar (20 Uhr), zum ersten Mal ins fideljo. Ihre Kombination aus musikalischem Hochgenuss und scharfer Satire mit Reitpeitsche erzeugt eine eruptive Mischung feinsten Kabaretts.

Egal ob online oder in Präsenz: Der Mosbacher Poetry Slam begeistert in jedem Format und hebt sich von üblichen literarischen Lesungen ab. Aus der Kulturlandschaft auch über die Stadtgrenzen hinaus ist er nicht mehr wegzudenken. Freche und tiefsinnige Texte von der Bühne des fideljos gibt es am Mittwoch, 23. Februar, 20 Uhr. Nach seinem Debut "Aha? Egal!" kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 liefert David Kebekus nun am Freitag, 4. März (20 Uhr), sein Folgeprogramm "überragend" ab. Überraschend anders zeigt er in seinem neuen Solo-Programm, wie interessante Comedy funktionieren kann. Handgemachtes Material, mit Selbstironie und Herzblut befüllt.

"The Bautzy’s" kehren am Samstag, 12. März, 20 Uhr, auf die Bühne im fideljo zurück. Seit nunmehr fast 60 Jahren vereinen sie bei ihren Auftritten Jung und Alt mit authentischer Rock-, Beat- und Rhythm-and-Blues-Musik. Eine multimediale Rock’n’Lyrics-Show erwartet die Besucher am Freitag, 18. März, ebenfalls um 20 Uhr, wenn die bekannte Formation "Poems On The Rocks" erneut in Mosbach Station macht. Sie nimmt das Publikum mit auf eine poetische Zeitreise durch die Geschichte der Rockmusik. Kasperles Kommbäck wird am Sonntag, 20. März, 15.30 Uhr, auf der fideljo-Bühne gefeiert. Unter dem Motto "Ein Lächeln zaubern" von Adrien Megner dürfen sich die kleinen und nicht mehr ganz so kleinen Zuschauer auf ein spannendes Abenteuer freuen. Hier wird kein klassisches Kasperletheater aufgeführt, sondern frisches, zeitgemäßes und interaktives Kasperlespiel. Mitmachen ist ausdrücklich erlaubt.

Bodo Bach steht jetzt schon seit 20 Jahren auf der Bühne. Am Freitag, 8. April (20 Uhr), ist er erneut auf der fideljo-Bühne zu erleben, um aus seiner zwei Jahrzehnte währenden Welttournee durch Deutschland und das Showgeschäft im Allgemeinen Zeugnis abzulegen. Zu jung für den Ruhestand, zu alt für Stand-up-Comedy. In ihrem Jubiläumsjahr bringen "HISS" am Freitag, 29. April (20 Uhr), einen Querschnitt durch 25 Jahre ihres Schaffens: Bewährtes und Neues, Tanzbares und Nachdenkliches, Leises und Lautes, Langsames, Schnelles und sehr Schnelles. Ein Konzertabend im Spannungsfeld zwischen Polka und Rock’n’Roll, Taiga-Twist und Texas-Tango, zwischen Schmutz und Schmalz.

"Du Hitler" wurde sie von einem nichtdeutschen Mitbürger im Zug beschimpft, als sie ihn bat, sein Rad ordentlich abzustellen, damit die Fahrgäste in den Zug einsteigen können. Eigentlich will Senay Duzcu doch nur richtig in Deutschland ankommen und die Ordnung achten. Ins fideljo kommt sie am Freitag, 13. Mai, 20 Uhr, mit ihrem neuen Programm "Hitler war eine Türkin". In ihrem Programm nimmt sie nicht nur typische Migrantenthemen ins Visier, sondern sie greift so ziemlich alle Themen auf, die zwischen den Geschlechtern eine Rolle spielen.

"Leinen los" heißt es am Samstag, 14. Mai, beim Musical-Comedy-Dinner – versprochen wird eine komödiantische Musical-Kreuzfahrt voller Überraschungen. Zwei Musical-Stars samt Bordkapelle reisen mit dem fideljo-Publikum über die Ozeane zu traumhaften Zielen. Nach zehn Jahren körperbetonter Kabarettarbeit zieht Timo Wopp am 26. Mai um 20 Uhr im fideljo in die vorerst letzte Schlacht um seine humoristische Daseinsberechtigung. "Ultimo" ist nicht nur eine auf die Bühne gebrachte Work-Hard-Play-Hard-Show, sondern auch ein tiefes Eintauchen in seine bisherigen Programme "Passion – Wer lachen will muss leiden", "Moral – Eine Laune der Kultur" und "Auf der Suche nach dem verlorenen Witz". Als letztes Mittel der Wahl wird er sicherlich auch wieder kräftig was in die Luft werfen. Ist ja schließlich Jubiläumstour.

Ursprünglich wollte der Chor Royal im Mai 2020 sein Jubiläum feiern – nach zweijähriger Zwangspause kommt er am Samstag, 28. Mai, 20 Uhr, mit seinem neuen Programm "Don’t stop us now" ins fideljo und macht eine Ansage in Richtung Pandemie. Ohne Begleitung, aber mit den Stimmen von 16 Sängerinnen und Sängern erzeugt der Chor mit fetzigen Rocksongs und Klassikern aus der Popmusik "royalen" Klang.

Info: Tickets gibt es im fideljo an der Theke und unter im Internet unter www.fideljo.de.