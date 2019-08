Diedesheim. In guter alter Tradition darf auch in diesem Jahr das Fliegerfest der Fliegergruppe Mosbach nicht fehlen. Am kommenden Wochenende, 31. August / 1. September, freut sich die Fliegergruppe wieder auf alle Luftfahrtbegeisterten, sonstigen Interessierten und natürlich auch Hungrigen. Gefeiert wird am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr auf dem Flugplatz am Schreckhof.

Das Fliegerfest ist fast schon ein großes Familientreffen, bei dem man sich jedes Jahr wieder sieht und auf neue Mitglieder freut. Und genau so freuen sich die Piloten des Vereins auch wieder darauf, altbekannte Gäste und auch neue wiederzusehen. Tradition verpflichtet, so wird es natürlich auch dieses Jahr wieder zahlreiche Möglichkeiten geben, mit Flugzeug und Hubschrauber die Freiheit des Fliegens zu genießen.

Zu Recht mit viel Stolz freuen sich die Flieger darauf, ihren frisch gebackenen Weltmeister als segelfliegerischen Leckerbissen präsentieren zu können. Tobias Hackel wird sein weltmeisterliches Können auch auf dem Fliegerfest demonstrieren. Nur der Fahrtwind stört die völlige Stille, die beim Segelkunstflug einen ganz besonderen Reiz ausmacht. Weit weniger still geht es beim Motorflug zu: Ulrich Pade wird mit seiner orangefarbenen Sbach 300 auch dieses Jahr atemberaubende Figuren, die ihn mit dem bis zu neunfachen der Erdbeschleunigung belasten, an den Himmel über Mosbach zaubern. Damit auch die kleinen Gäste des Fliegerfestes einen wunderbaren Tag haben, wird auch dieses Jahr der Bonbonbomber süße Schleckereien über dem Flugfeld abwerfen.

Für viele Kinder, die leider bei solchen Festen nicht mit dabei sein können, setzt sich Ralf Faber mit seiner feuerroten "Morane Rallye" ein. Er spendet den Erlös, den er mit den Rundflügen mit seiner Maschine an diesem Wochenende einnimmt, an das Kinderhilfswerk "Kiwi". Das ist ein Verein, der sich für die Kinder auf der Intensivstation der Kinderklinik Würzburg einsetzt.

In Erwartung eines lauen Spätsommerabends wird die Band "Renegades" am Samstagabend ab 18 Uhr für Unterhaltung sorgen. So kann man noch bis spät in den Abend bei Musik und kühlen Getränken den ersten Festtag ausklingen lassen und in den zweiten hineinfeiern. Für das leibliche Wohl wird an beiden Tagen von der Fliegergruppe und mit einem Burgertruck gesorgt sein.

