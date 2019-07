Von Ursula Brinkmann

Mosbach. "Da hinten macht sich die Botanik breit." Was ein Spieler des FC Mosbach über den hinteren Teil des Fußballplatzes im Masseldorn so humorig-schief sagt, trifft fürwahr den Zustand des Geländes. Aus einem Grund von verdichtetem Sand mit Schnipseln darin, die wie aufgeweichtes Altpapier erscheinen, sprießt allerlei Grünes, Bräunliches, Rötliches. Dabei soll das ein Spielfeld sein. Ein, zwei Jahre sei es bespielbar gewesen, dann habe der feine Sand sich auch in Schuh- und Ballritzen festgesetzt und diese zerstört, erinnert sich der Fußballer lieber an den Kunstrasen, der davor als Belag viele Jahre seinen Zweck erfüllt hatte. Nun war der Nebenplatz, auf dem auch Schulsport betrieben wurde und wieder werden soll, Gegenstand eines Beschlussvorschlages im Technischen Ausschuss des Mosbacher Gemeinderats.

Oberbürgermeister Michael Jann selbst sprach in der Sitzung im Rathaus von einem "Experiment", das nun sein Ende in einem neuen Oberbelag finden soll, der aus Kunststoff ist. Dazu erbat der OB vom Gremium die Ermächtigung zur Auftragsvergabe - und erhielt sie einstimmig. So kann die Erneuerung noch vor der nächsten TA-Sitzung begonnen werden, denn es braucht dafür Lufttemperaturen von über 15 Grad. Die Kostenschätzung liegt bei 142.000 Euro. Bis Mitte Juli sollen die Angebote vorliegen.

Erfreulicherweise unter der Kostenschätzung lagen Angebote in einer andern baulichen Sache. Der Regenüberlauf in der Alten Neckarelzer Straße bei der Moschee ist mehr als 40 Jahre alt, so dass zu oft und zu viel Abwasser in die Elz gelangt. Der Umbau in zwei Abschnitten war mit 427.000 Euro (für den ersten Abschnitt) angesetzt, wird aber nun sieben Prozent weniger - 398.000 Euro - kosten. Angeregt durch eine Frage von Hartmut Landhäußer, erhielten die Ausschussmitglieder gleich noch eine kleine Unterrichtseinheit von fachlich versierten Vertretern der Stadtverwaltung über Abwasserarten - woher sie kommen, wohin sie fließen bzw. geleitet werden. "Der größte Teil des Ab- oder Mischwassers in Mosbach wird nicht getrennt", klärte Tiefbauamtsleiter Nanke Grißtede auf. "Da wir uns aber nicht für jedes Regenereignis wappnen können, schaffen wir hier eine Entlastung in Form des Regenüberlaufs", der aber nicht mit einem Regenüberlaufbecken zu verwechseln sei. Der Ausschuss stimmte der Auftragsvergabe an die Firma Rapp Hoch- und Tiefbau geschlossen zu.

Auch Juliane Knapp, Leiterin des Hochbauamts, konnte zu einem anderen Sachverhalt ein wenig Klarheit bringen. Beim ersten Tagesordnungspunkt, der die eilende Auftragsvergabe über Elektroinstallationsarbeiten an der Pestalozzi-Realschule zum Inhalt hatte, fragte Ausschussmitglied Werner Baier, ob denn bei der Auftragsvergabe weiterer Gewerke Kostensicherheit herrsche. Die Elektroarbeiten nämlich werden deutlich teurer als geplant: 104.000 statt 85.000 Euro. Kostensicherheit für weitere Baumaßnahmen an der Schule konnte Knapp weder Baier noch dem Ausschuss zusichern. "Davon sind wir noch etwa ein Dreivierteljahr entfernt."

Beim Tagesordnungspunkt "Mitteilungen und Anfragen" wünschte sich Elisabeth Laade "insbesondere für die schwächsten Verkehrsteilnehmer, die Kinder", eine klarere Kennzeichnung des Radstreifens an der Einmündung der Scheffelstraße in die Neckarelzer Straße beim Landratsamt sowie weiter westlich beim Norma-Markt. Verkehrsplaner Klaus Kühnel kennt die Problematik, sieht aber weder Möglichkeit noch Notwendigkeit zu großflächigem rotem Farbauftrag. Ebenso wenig wie die zu einer Fußgängerampel in der Scheffelstraße. "Gerade weil es keine Ampel gibt, zwingen wir die Fußgänger zur Vorsicht." Was auch funktioniere. Zuständig sei hier die Verkehrsbehörde, an die er das Anliegen gern weitergebe.

Die Planungen im Seniorenheim "Tannenhof" und auf dem Bergfeld interessierten Werner Baier. Bei Ersterem handle es sich um ein privates Bauvorhaben, konnte und wollte sich OB Jann in einer öffentlichen Sitzung nicht dazu äußern und tat es dann doch knapp: "Es läuft auf einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan hinaus, und da sind wir auf der Zielgeraden." Welche Bebauung auf dem Bergfeld kommen könnte - mehr oder weniger verdichtet -, das ist für das Stadtoberhaupt eine Grundsatzentscheidung über (mehr oder weniger) bezahlbaren Wohnraum. "Es gibt mehrere Interessenten mit unterschiedlichen Konzepten", um die bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche als Wohngebiet zu entwickeln.