Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Die Dreistigkeit, mit der Menschen sich ihres Mülls im Wald entledigen, ist für Harald Hannich nichts Neues, auch wenn es den Forstrevierleiter in den Diensten der Stadt Mosbach immer wieder ärgert und aufregt. Und nicht nur ihn. Dass die Dreistigkeit aber noch gesteigert werden kann, das musste Hannich in der vergangenen Woche am Heppenstein erleben. Noch zur Mittagszeit sei er an dem Waldweg unweit der Lohrbacher Mühle gewesen, der ins Naturschutzgebiet hineinführt. Zwei Stunden später berichtete ihm der Pächter: "Die haben kaputte Fenster, eine verglaste Tür sowie andere Holz- und Metallteile einfach mitten auf den Waldweg gekippt!" Aus den Brettern ragen die Nägel, das Glas liegt in Scherben auf dem Boden.

Hannich hat die illegale Abfallentsorgung dem Ordnungsamt gemeldet, das sich mithilfe von Waldarbeitern um die Beseitigung kümmert, nach den Verursachern fahndete und die Angelegenheit mittlerweile ans Polizeipräsidium Heilbronn weitergeleitet hat. "Da das Zeitfenster in diesem Fall ein sehr kleines ist", hofft der Förster, den Tätern auf die Schliche zu kommen.

Hauptkommissar Harald Scheid in Heilbronn kann sogar einen Zusammenhang zu anderen illegalen Müllablagerungen oberhalb des Mosbacher Krankenhauses herstellen, die Ende März entdeckt wurden. Hannichs Bestreben, Zeugen zu finden, kann er "voll und ganz unterstreichen". Denn die polizeilichen Ermittlungen, die in diesem Fall bereits einen Tatverdächtigen erbracht haben, scheitern im weiteren Verlauf des Verfahrens oftmals am Mangel an Beweisen. "Solche Fälle gibt es zuhauf, und Zeugenhinweise können in dem eingeleiteten Verfahren sehr dienlich sein."

Das enge Zeitfenster, innerhalb dessen sich das Abladen abgespielt haben muss, fällt auf Dienstag, 13. April, zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr. Der Ort ist an der Landesstraße 525 im Bereich zwischen Lohrbacher Mühle und Sattelbach. Weitere Hinweise zu dieser illegalen Entsorgungsaktion (aber ebenso zu anderen) sind genauso willkommen. Sie können beim Mosbacher Polizeirevier unter Telefon: (0 62 61) 80 90 oder im Polizeipräsidium Heilbronn bei Harald Scheid, Telefon: (0 71 31) 1 04 50 56, gemeldet werden.

Auf ihrer Internetseite veröffentlicht die Stadt Mosbach übrigens auch immer wieder Aufrufe, sich als Zeugen zu melden, da sie die schwierige Suche nach den Tätern unterstützen können.