Mosbach. (pm/cao) "Wenn es uns gut geht, dann strahlen wir das auch aus", sagt die Mosbacher Ernährungsexpertin Adaeze Wolf. In ihrem neuen Buch "Strahlend schön" stellt sie ein "21-Tage-Easy-Detox-Programm" vor, das Körper, Geist und Seele wieder in Einklang bringen – und innerlich wie äußerlich sichtbar aufleben lassen soll, wie die 45-Jährige erklärt. Mit über 70 pflanzenbasierten Rezepten für mehr Energie, Leichtigkeit und ganzheitliche Gesundheit sowie jeder Menge Alltagstipps und Übungen mache das Buch "auf natürliche und gesunde Weise strahlend schön", verspricht sie. Ab 28. Februar ist es erhältlich.

Wie schaffen wir es, täglich unsere volle Energie zu entfalten, in Balance zu bleiben und diese innere Zufriedenheit auch nach außen auszustrahlen? An welchen Stellschrauben müssen wir drehen, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu halten? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Wolf als holistische Ernährungsberaterin und Gesundheitscoach bereits seit vielen Jahren. "Für mich ist Detox wie ein Reset, den wir einfach manchmal brauchen. Um zu erfahren, wie es sich anfühlt, wenn unsere Lebensenergie wieder fließen kann", so die Autorin. "Die Entscheidung liegt dann bei jedem selbst. Wir können zu jedem Zeitpunkt wählen, für welche Lebensmittel wir uns entscheiden und in welche Richtung wir unsere Gedanken und Energie lenken, um unser inneres Leuchten zu entfachen."

Die ausführlichen Kapitel zu Körper, Geist und Seele zu Beginn des Buchs legten den perfekten Grundstein für das 21-Tage-Detox-Programm, das weit über gesunde Ernährung hinausgehe, erklärt Wolf. Gleichzeitig werde schnell klar: Alles kann, aber nichts muss! "Strahlend schön" sei ein Wegbegleiter, "der anleitet, motiviert und inspiriert – ohne dabei Verbote zu formulieren oder den Zeigefinger zu erheben". Köstliche, pflanzenbasierte Rezepte – frei von raffiniertem Zucker und Gluten – rundeten das Buch ab und machten es zu "einem Seelenschmeichler, der neue Lebensgeister weckt".

Das Drei-Schritte-Detox-Programm ist ganzheitlich aufgebaut, um nicht nur den Körper, sondern auch den Geist und die Seele von Ballast zu befreien. "Deshalb enthält das Buch nicht nur Tipps für eine ausgewogene Ernährung. Zusätzlich erfahren die Leserinnen und Leser, was sie in ihrem Alltag noch tun können, um in ihre Mitte zu kommen und sich von überflüssigen Altlasten zu befreien", erklärt Wolf. Ziel sei es, sich wieder wohlzufühlen, vitaler und fitter zu sein, an Ausstrahlung zu gewinnen, eine schönere, straffere Haut und eine bessere Körperhaltung zu bekommen, Entlastung zu schaffen und insgesamt wieder mehr Leichtigkeit und Lebensfreude auf allen Ebenen zu spüren – auch im Kopf wieder frei zu sein und seelische Ausgeglichenheit zu erlangen.

Nach ihrem Studium der Marketing-Kommunikation arbeitete Wolf zunächst in diversen Werbeagenturen. "Mit der Geburt meiner Kinder ging es für mich, vor allem aufgrund der flexibleren Arbeitszeiten, in die Selbstständigkeit. Allerdings wurde der Spagat zwischen Beruf, Familie und Zeit für meine eigenen Bedürfnisse schnell zu meiner größten Herausforderung." Sowohl körperlich als auch seelisch fühlte sie sich ausgepowert. "Ich war unglücklich und hatte das Gefühl, es weder meiner Familie noch dem Job – vor allem aber nicht mehr mir selbst – recht machen zu können."

Rückblickend betrachtet die 45-Jährige diese Zeit als Tiefpunkt in ihrem Leben. Doch dann entschied sie sich, zwischen Energiebringern und Energieräubern zu unterscheiden und ihre Energie nur noch in die Richtung zu lenken, "die gut für mich ist". Easy-Detox habe ihr Leben komplett verändert. "Ich fühlte mich ab dem ersten Tag leichter und klarer und spürte förmlich, wie durch den hohen Pflanzenanteil in den Gerichten neue Lebensgeister geweckt wurden." Detox habe nichts mit Nahrungsverzicht oder der nächsten "hippen" Saftkur zu tun. Vielmehr gehe es darum, sich darauf zu besinnen, wie man eigentlich leben wolle.

"Zu viel Ungesundes, zu wenig Schlaf, toxische Beziehungen oder keine Zeit für die eigenen Bedürfnisse – das alles raubt uns unsere Energie. Genau hierfür ist eine Detox-Kur perfekt." Im Grunde genommen sei sie nichts anderes als ein Frühjahrsputz für Körper, Geist und Seele. "Manchmal geraten die Dinge aus der Balance, aber wenn wir wissen, an welchen Stellschrauben wir im Alltag drehen müssen, können wir besser auf uns aufpassen und finden immer wieder zurück in unsere Mitte", verspricht Adaeze Wolf.

Info: "Strahlend schön" von Adaeze Wolf erscheint am 28. Februar im Südwest Verlag (Taschenbuch und E-Book), ISBN: 978-3-517-10106-4, und hat 224 Seiten. www.naturallygood.de.