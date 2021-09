Mosbach/Buchen/Grafeneck. (jdm) Im September 1940 wurden 218 Bewohnerinnen und Bewohner der Johannes-Diakonie in die "Tötungsanstalt Grafeneck" im Landkreis Reutlingen gebracht und dort ermordet. Am morgigen Sonntag wird in einem Gedenkgottesdienst in der Mosbacher Johanneskirche auch in diesem Jahr der Opfer gedacht. Historiker Thomas Stöckle (kl. Foto), Leiter der Gedenkstätte Grafeneck, wird im Gottesdienst über seine Arbeit in der Gedenkstätte berichten. Am kommenden Montag wird er auch bei der Vorstellung des Buchs "Im Sammeltransport nach unbekannter Anstalt verlegt – Opfer der NS-,Euthanasie‘ aus der Stadt Buchen" in der Buchener Stadthalle einen Vortrag halten. Im Interview stand er vorab Rede und Antwort:

Herr Stöckle, im September 1940 sind 218 Bewohnerinnen und Bewohner der Johannes-Diakonie nach Grafeneck gebracht und dort ermordet worden. Ist das korrekt ausgedrückt?

Thomas Stöckle: Ja, in der Tat, das ist so richtig wie gleichzeitig auch erklärungsbedürftig. Denn die Bewohnerinnen und Bewohner von Mosbach wurden hier Opfer eines staatlichen Mordprogramms, dessen Zentrale in Berlin ihren Sitz hatte. Ärztliche "Gutachter" haben dort – ohne die Menschen jemals gesehen zu haben – Todeslisten aufgestellt. Vom badischen Innenministerium in Karlsruhe wurden diese nach Mosbach geschickt.

Wie muss man sich die Aktion vorstellen?

Mit Omnibussen holten die Täter an mehreren Terminen diese Bewohnerinnen und Bewohner ab und brachten sie nach Grafeneck. Dort wurden am Tag der Ankunft die Personalien und Daten der Menschen geprüft; sie wurden registriert, gemessen, gewogen, fotografiert und dann mit Gas – es war Kohlenmonoxid – ermordet. Ihre Leichname wurden verbrannt, die Angehörigen erhielten einen "Trostbrief" mit falschen Angaben zur Todesursache, Todesdatum und gefälschter Unterschrift.

Was macht die "besondere Stellung" Grafenecks im Kontext der nationalsozialistischen "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" aus?

Grafeneck 1940 bedeutet eine Zäsur für die Geschichte Deutschlands in der Zeit des Nationalsozialismus. Man könnte auch sagen eine Grenzüberschreitung. Der Staat ging hier nur wenige Wochen und Monate nach Kriegsbeginn von der Ausgrenzung, Entrechtung, Beraubung und Folter von Menschen zum systematischen, quasi industriellen Massenmord über. In Grafeneck kam ab Januar 1940 eine der ersten Gaskammern in der Menschheitsgeschichte zum Einsatz. In der Folge war Grafeneck das Vorbild für weitere fünf Vernichtungszentren der sogenannten "Aktion T4", der 1940/41 über 70.000 Menschen aus Heil- und Pflegeeinrichtungen zum Opfer fielen.

Waren diese Mordzentren damit ein "Probelauf" für den Holocaust?

Nein, das waren sie nicht, auch wenn man dies oft lesen und noch öfter hören kann. Die Ermordung von vielen Tausend Menschen, als "Ballastexistenzen" denunziert, war im wahrsten Sinne des Wortes kein "Test". Es war der mörderische Ausfluss eines biologistischen und völkischen Denkens, das danach fragte, was diese Menschen zu leisten oder nicht zu leisten imstande waren. Danach wurde ihr Wert und schließlich ihr "Unwert" bemessen. Eine letztendlich kalte, ja zynische Kosten-Nutzen-Rechnung.

Historiker Thomas Stöckle. Foto: zg

Sie leiten die Gedenkstätte Grafeneck. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher dort?

Die seit 1990 bestehende Gedenkstätte Grafeneck erinnert an die 10.654 Menschen, die dort ermordet wurden. Gebaut wurde sie also 50 Jahre nach den Verbrechen. 2005 wurde zusätzlich ein Dokumentationszentrum errichtet, das seither viele Besucherinnen und Besucher anzieht. Seit ein paar Jahren haben wir außerdem mithilfe des Bundes und des Landes ein Projekt auf den Weg gebracht, das sich "Barrierefreie Gedenkstätte" nennt. Dieser Begriff ist als ein Ideal zu verstehen. Im eigentlichen Sinne geht es darum, Barrieren abzubauen oder wenigstens zu verkleinern, die den Zugang und den Besuch der Gedenkstätte, des Dokumentationszentrums und nicht zuletzt zu Wissen und Bildung versperren. Dies ist ein weiter Weg, den wir gerade erst beschreiten. Entstanden ist hierbei eine "Landkarte" von Grafeneck, die allen Besuchern die Orientierung auf dem großen Gelände erleichtern soll, ein Buch zum Besuch in Grafeneck in leichter Sprache, eine Hörversion in unserem Dokumentationszentrum und nicht zuletzt auch Besucherseminare und Führungen in Leichter Sprache.

Im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es mehrere Gedenkorte, die an die Verbrechen der Nazi-Zeit erinnern: die KZ-Gedenkstätte in Neckarelz, das Mahnmal für die jüdischen Gemeinden Badens in Neckarzimmern, mehrere Einrichtungen, die an die jüdische Geschichte erinnern, und der Maria-Zeitler-Platz und -Pfad auf dem Gelände der Johannes-Diakonie in Mosbach. Können Sie diesen einen Rat geben, in welche Richtung ihre Arbeit in den nächsten Jahren gehen sollte?

Das ist eine wichtige und gute Frage, die für alle Gedenkstätten eine große Bedeutung hat. Wir sind Institutionen, die aus bürgerschaftlichem Engagement hervorgegangen sind, keine staatlichen Gedenkagenturen. Eine wichtige Aufgabe wird es in den nächsten Jahren sein, noch stärker in die Gesellschaft hinein zu wirken. Mit Bildungsangeboten, nicht nur für Schüler und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene und Senioren. Es gilt, klar zu machen, dass die Gedenkstätten mit dieser Geschichte Teil unseres kulturellen Lebens und letztendlich auch Zusammenhalts sind. Sie erinnern an Verbrechen, haben aber eine klare Botschaft: Die Abschaffung von Demokratie und Menschenrechten, die Abwesenheit von Frieden und Freiheit, hat diese Verbrechen erst möglich gemacht.

Info: Der Gedenkgottesdienst mit Thomas Stöckle in der Mosbacher Johanneskirche beginnt am Sonntag um 10.30 Uhr. Die Buchvorstellung findet am Montag, 19.30 Uhr, im Rahmen der Eröffnung der Wanderausstellung "Grafeneck 1940" in der Stadthalle Buchen statt.