Mosbach. (lah) Seit 15 Jahren gibt es in Mosbach eine sehr experimentierfreudige unabhängige Kunst- und Musikszene. Daraus entwickelte sich der Verein "Mikrokosmos Reallabor Ländlicher Raum", der am heutigen Samstag erneut zum "Festival für Improvisierte Musik" mit zahlreichen Protagonisten einlädt – wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen allerdings auf digitalem Weg.

Dass der Weg zum anvisierten soziokulturellen Zentrum nicht einfacher wird, zeigt sich momentan. Die Miete für das seit 2017 existierende rund 1000 Quadratmeter große "Reallabor" soll um das Dreifache steigen. Deshalb gebe es künftig die Möglichkeit von Fördermitgliedschaften (ab fünf Euro im Monat), erklärte Jaro Eiermann für die Initiative.

Die (digitalen) Festivalgäste erwartet ein breites musikalisches Panoptikum. In der Tradition des Krautrocks stehen "Tony Stone Ass", die seit 15 Jahren als "Local Heroes" das kreative Fundament liefern. Die nächtelangen Jamsessions, die mit regionalen Gastmusikern stattfinden, nahmen ihren Ausgangspunkt in einem Proberaum hinter dem Schulzentrum in der Jean-de-la-Fontaine-Straße.

Das Trio besteht aus Steffen Hellmann (Gitarre und Effektgeräte), Andreas Bauer (E-Bass) und Kevin Budig (Schlagzeug). "Orbiter 23" heißt das Ambient-Psychedelic-Project von Andreas Bauer; "Hellmann" das Solo-Projekt von Steffen Hellmann. "Dr. Colossos" nennt sich das Alter Ego von Andreas Weber, der auch als Maler wirkt. Als "Elektro-Schamanen-Krach" bezeichnet er sein Genre, das sich an der Schnittstelle von Post-Hip-Hop, Beatproduktion und elektronischer Musik abarbeitet. Mit "Daniel Düsentrieb" kommen Synthesizer und 80er-Sounds ins Spiel. Neo-dadaistische und anarchistische Improvisationen hat "480 Billion" aus Offenbach im Gepäck.

Kraut- bis Space-Rock, Ambient, Free Jazz, Spoken Word und Post-Techno stehen am Samstag an, wenn die Künstler in wechselnden Konstellationen bis tief in die Nacht jammen wollen. Videoprojektionen und Bühnendekorationen unterstützen optisch.

Info: Das Festival wird am heutigen Samstag, 27. November, ab 20 Uhr live auf YouTube, auf der Seite www.mikrokosmos-mosbach.de oder hier im Artikel übertragen.