Mosbach. (cao) Ein "Schocktag" sei der vergangene Mittwoch gewesen, sagt Holger Schwing. Nachdem die Landesregierung in Baden-Württemberg die Corona-Alarmstufe und mit ihr die 3G-Regel im Handel ausgerufen hatte, "sind zunächst nur noch sehr wenige Kunden gekommen", erzählt der Einzelhändler und Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mosbach Aktiv im Gespräch mit der RNZ. Am Donnerstag und Freitag sei der Schock jedoch schon wieder verfolgen, die Lage habe sich schnell entspannt. "Die meisten Kunden kommen mit ausgestrecktem Arm und Handy in der Hand ins Geschäft, um direkt ihren entsprechenden Nachweis zu zeigen", berichtet Schwing.

Allerdings muss er als Einzelhändler "ausnahmslos alle Kunden" auf ihren 3G-Status kontrollieren, wie das Staatsministerium auf RNZ-Anfrage mitteilt. Und nur in Einzelfällen sei es möglich, "dass die Überprüfung der Nachweise auch im Bereich der Kassen bzw. bei Aufnahme eines Verkaufs- oder Beratungsgesprächs oder im Eingangsbereich durch das Verkaufspersonal erfolgen kann". Sollten die Vorgaben nicht eingehalten werden, "drohen empfindliche Bußgelder". Kunden müssten mit 150 bis 1000 Euro, Händler mit 500 bis 10.000 Euro rechnen. Bei Mehrfachverstößen könne es "massive Strafen bis hin zur Betriebsschließung" geben, so das Staatsministerium. Das Land werde die Kontrollen der Vorgaben mit Blick auf Alarmstufe und 3G-Regel "nochmals gezielt verschärfen und verstärken".

Und schon ist der Schock wieder da: Denn bisher hatte sich Schwing nach den Informationen des Handelsverbandes Baden-Württemberg gerichtet, der seinen Mitgliedern am Mittwoch mitteilte: "Es genügt eine stichprobenartige Kontrolle – ungefähr jeder zehnte Kunde muss kontrolliert werden".

Man habe das so in Gesprächen mit dem Sozialministerium abgestimmt, erklärt Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbandes Nordbaden, auf RNZ-Anfrage. Denn ausnahmslose Kontrollen der Kunden seinen im Einzelhandel schon rein personell "überhaupt nicht machbar". Man werde jetzt noch einmal bei den zwei Ministerien nachfragen, welche Regel nun wirklich gelten, und die Mitglieder entsprechend informieren.