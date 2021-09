Carolin Göbels Text über Depressionen bewegte am Ende so sehr, dass sie die Konkurrenz hinter sich ließ. Aber nicht nur für sie war der Poetry Slam im fideljo ein Erfolg. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach. Ein bisschen Klamauk war dabei, ein bisschen Gesang, viele Gelegenheiten, um zu lachen, aber auch leise, nachdenkliche Töne wurden angeschlagen. Was ein Poetry Slam bieten soll, das hatte diese sechste Mosbacher Auflage im fideljo alles. Daniel Wagner hatte als Moderator die schöne, aber auch sehr schwierige Aufgabe, anhand des Beifalls aus dem Publikum herauszufiltern, wer am besten gefiel. "Den leisen Applaus werden wir eh nicht brauchen", legte Wagner die Messlatte gleich hoch.

Neben den fünf Slammern Hank M. Flemming, Carolin Göbel, Jones Hemberger, Hope und Stefan Dörsing trat außer Konkurrenz der Kabarettist Tino Bomelino auf. Er berichtete von seinem dezentralen Flashmob ("Wenn jemand letzte Woche jemanden gesehen hat, der eine Banane gegessen hat – das war mein Flashmob") und dass Menschen, die Porzellanfiguren sammeln, ihm suspekt sind. "Ich habe irgendwie Angst, dass das als Einlasskriterium in den Himmel gilt." Besonders bitter: Wenn der, der jahrelang Porzellanenten gesammelt hat, an der Himmelspforte nach der Anzahl seiner Porzellangänse gefragt wird.

Auch schön die Vorstellung, wie man dem Taxifahrer statt Trinkgeld ein Liedchen kredenzt. Mittels Loop-Station durfte er einsetzen, was den Slammern verwehrt bleibt: Musik und Gesang. Ein Volltreffer, denn seine Lieder waren nicht nur witzig, sie waren sehr witzig. Auch kurz nach der Pause eroberte er noch mal die Bühne, besang die Liebe – und zwar die realistische. "Ich mache den Abwasch für dich – aber nur das, was von mir ist." Hach, Liebe eben ...

Um Liebe ging es auch bei Hank M. Flemming – auch wenn die so ganz anders ist. Der Slam-Poet, Autor und Kabarettist lebt zwar in Tübingen, kommt in Wahrheit aber aus dem Erzgebirge, "dem Crystal-Meth-Dreieck". Selbst der Wolf meide diese Gegend. Wenn in internationalen Produktionen klingonisch gesprochen werde, sei das in Wahrheit ein ausgewanderter Forstarbeiter aus dem Erzgebirge. "Kommen Sie vorbei, wir könnten dringend eine Verdünnung im Genpool brauchen."

Carolin Göbel aus Heidelberg trug ihr Gedicht "Ebbe oder Flut" vor. "Mein Leben ist nicht nur hell und bunt, alles hat doch zwei Seiten", sagte sie, und wo noch zehn Minuten zuvor Lachen den Saal erfüllte, herrschte nun gespannte Stille. Sich zu nehmen, was ein Mensch hat, ist in Ordnung, es gehören zum Mut aber auch Zweifel, zur Freiheit gehört auch Angst.

Jones Hemberger ist der Lokalmatador aus Heidersbach; sein Vortrag war vielleicht nicht so raffiniert getextet – hatte aber nichtsdestotrotz eine Nachricht, die ankam. Es gab nicht nur Kritik an Corona-Leugnern, Querdenkern und Rechten, auch die Politiker bekamen für ihr nicht immer weitsichtiges, sondern manchmal auch sehr ambivalentes Handeln ihr Fett weg. Aber auch jeder Einzelne sei gefragt, es helfe nicht, nur nach Regeln zu fragen. "Es wäre doch schön, mal selbst den Kopf einzuschalten und zu denken."

"Die Hope" aus Reichartshausen hatte am Mittwochabend ihren ersten Auftritt. Ein bisschen nervös war sie, trug ihr Gedicht aber mit fester Stimme und richtig gesetzten Pausen vor. "Ich bin so lange still gewesen, dass sich alles in mir versammelte und raus musste", sagte sie. Und dann kam ihr Gedicht, mit schonungsloser Ehrlichkeit: "Keiner wird diesen Text je lesen." Die Frage, die sich die junge Poetin stellt ("Was ist das, was von einem übrig bleibt?") beantwortete sie sich selbst: wahrscheinlich nichts. Am Ende seien doch die meisten "verendet und verblasst in Schweigen". Doch diese Erkenntnis bringe auch Segen: "Dass ich nur existiere, macht es leicht für mich."

Auch Stefan Dörsings Text hatte eine Message: Man ist selbst für sich, für sein Glück oder Unglück, zuständig. "Es sei dir bewusst, dass du der andere bist." Dieser Satz stand auf einer Teebeutel-Verpackung – und regte den Poeten zum Nachdenken an. "Lassen Sie sich diesen Satz auf der Zunge zergehen. Das geht nicht, er liegt wie ein Rollmops auf der Zunge." Doch irgendwann wurde ihm der Zusammenhang klar: Ein Mädchen ("Sie roch nach Vanille, Lavendel und Gewürzgurke") hatte ihm das Herz gebrochen. "Ich fühlte mich wie die dritte Gewürzgurke am Morgen: Einfach kein Bock mehr drauf."

Ins Finale zogen – nach schwerer Entscheidung – Hank M. Fleming, Carolin Göbel und Stefan Dörsing ein. Hier bewegte vor allem Carolin Göbel mit ihrem Gedicht über Depressionen. "Diese Krankheit macht keine Pause." Die kollektive Gänsehaut im nahezu ausverkauften fideljo konnte man fast hören, als sie sagte: "Depressionen können jeden betreffen, und ja: Es betrifft mich!"

Stefan Dörsing, der einen Text über das Scheitern vortrug ("Der Moment, in dem man scheitert, ist wunderschön – wie ein rostiger Nagel im Knie"), und Hank M. Flemming, der den Gangsta-Rap seiner Oma ("Vielleicht habe ich mir das mit dem Gangster-Outfit auch nur eingebildet") lieferte, mussten Carolin Göbel den Vortritt lassen. Sie gewann am Ende verdient, mit einer Botschaft, die nicht witzig ist, aber jeden berührt hat.