Mosbach. (schat) Die Nachricht kam spät, war aber umso erfreulicher: Auf den letzten Metern der jüngsten Gemeinderatssitzung konnte Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann mitteilen, dass die Grundschule Diedesheim, die gerade mit großem Aufwand modernisiert wird, zur "Referenzschule BW" wird.

Bereits im Jahr 2014 war die Bildungseinrichtung als Referenzschule für Medienentwicklung an der Grundschule im Neckar-Odenwald-Kreis auserwählt worden, "hat insofern Pionierarbeit im Bereich der Digitalisierung geleistet", wie Jann ausführte. In seiner bisherigen Form lief dieses Referenzmodell nun allerdings zum 31. Juli 2021 aus. Den eingeschlagenen Weg wollte man in Diedesheim aber weiter beschreiten. Und nach einer neuerlichen Bewerbung wird die Grundschule im Stadtteil nun also zur Referenzschule BW. Unterstützt werden die Weiterentwicklungen durch das Landesmedienzentrum und den Medienzentrenverbund. Als Vorreiterschule im Land ist man nun auch Teil des landesweiten Entwicklungsnetzwerks innovativer Schulen.

Erfreuliche Schulmeldungen gab’s aber noch mehr: So berichtete Jann dem Gemeinderat vom ersten Platz der Hardbergschule bei der Ferry-Porsche-Challenge. Unter 300 Schulen setzten sich die Mosbacher dabei mit ihrem Projekt "Digitale Schulbücher" durch – sicherten sich so den Hauptpreis und 100.000 Euro Preisgeld. "Es ist toll, was dort unter Regie der Verantwortlichen Simon Pfeiffer und Tilo Bödigheimer geleistet wird", lobte der OB. Was und wer hinter dem Projekt steht, verdeutlichte das Youtube-Video zum digitalen Schulbuch, natürlich an und von der Schule selbst produziert.

Die Fragestunde der Einwohner nutzten in der letzten Sitzung vor den Sommerferien Anwohner aus der Waldsteige. Ein Sprecher der dortigen Interessensgemeinschaft berichtete von einer "brutal angespannten Verkehrssituation"; schon seit Jahren bemühe man sich um eine wirksame Verkehrsberuhigung. OB Jann schlug einen Vor-Ort-Termin im Beisein der Polizei vor, bei dem man mögliche Maßnahmen "offen diskutieren" könne.