Kaum installiert, wurden die „Alltagsmenschen“ in der Altstadt schon beraubt und beschädigt. An der Sommertafel fehlt ein Gutteil des liebevoll Angerichteten. Nun hofft man auf Hinweise zu den Übeltätern. Foto: schat

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Sie sind wieder da – und sie kommen an: Die "Alltagsmenschen" der Künstlerinnen Christel und Laura Lechner bereichern seit vergangener Woche wieder Stadtbild und Stadtleben in Mosbach. Am Wochenende lockten die wohlgenährten Gute-Laune-Figuren viele kleine und große Besucher in die Altstadt, ganz locker liefen die 40 aus dem Alltag modellierten Kunstobjekte dem Palm’schen Haus den Rang als beliebtestes Fotomotiv ab. "Die sind echt toll", fasste ein Paar aus dem Schwäbischen kurz und knapp zusammen, wie die Alltagsmenschen auf sie – und wohl auch die allermeisten anderen Stadtbesucher – wirk(t)en.

So weit, so gut – und auch genau nach dem Geschmack der Lechners, die mit ihren Figuren aus dem alltäglichen Leben "Freude schenken" wollen, wie Christel Lechner betont. Gerade in Coronazeiten sei das besonders wichtig – umso mehr habe sie gefreut, dass man in Mosbach bereits zum dritten Mal eine Ausstellung mit Alltagsmenschen realisiert hat.

An dieser Stelle kippt die schöne Geschichte nun leider in eine andere, unschöne Richtung: Gerade erst mit viele Mühe, Sorgfalt und Liebe zum Detail installiert, wurden zwei der insgesamt 13 Themengruppen schon wieder beschädigt. An der reich gedeckten "Sommertafel" direkt vor dem Rathaus bedienten sich unbekannte Diebe: Milchflasche, Kuchenstücke, Kanne und Brötchen – alles aus der Verschraubung gerissen und mitgenommen.

beim Tanz in den Mai rissen die gemeinen Diebe das Kofferradio und die Hand der Tanzenden ab.. Foto: schat

Auch schräg gegenüber, beim "Tanz in den Mai", vergriffen sich die gemeinen Diebe: Das große Kofferradio wurde aus seiner massiven Verankerung gerissen, der tanzenden Damen die Hand abgeschlagen. Gemein, dumm, unverschämt – gleich, wie man den Destruktivismus nennen mag, er macht einfach traurig.

"Ja, ich bin schon bestürzt", gesteht Christel Lechner im Gespräch mit der RNZ und mit Blick auf die Beschädigungen: "Da zerstört jemand genau das, was vielen anderen Freude bereitet". Gerade auch ins entwendete Kofferradio habe sie viele Stunden Arbeit, viel Mühe und Liebe gesteckt. "Da war ich sehr lange dran gesessen."

Für den Mosbacher Kunstfreund Peter Krieger, einer der ersten, der den Vandalismus bei den Alltagsmenschen entdeckte, ist "das ein schwerer Kunstraub, der entsprechend bestraft werden sollte", sofern man die Täter zu fassen bekommt. "Letzteres würde den Mosbachern dann wirklich ein Lächeln ins Gesicht zaubern", prophezeit Krieger, der traurig zusammenfasst: "Mit den Alltagsmenschen sind wohl auch wieder die Alltagsganoven in die Stadt gekommen." Peter Krieger hofft wie Künstlerin Christel Lechner, die ihre Alltagsmenschen unter anderem auch auf Sylt Freude verbreiten lässt, dass jemand das üble Treiben beobachtet hat – und Hinweise auf die Übeltäter geben kann.

Die Stadt Mosbach jedenfalls hat umgehend Anzeige erstattet. Bereits am Donnerstagnachmittag seien Beschädigungen an der Tafel vor dem Rathaus gemeldet worden, erklärt Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt auf RNZ-Anfrage. Das Kofferradio soll am Freitag gestohlen worden sein. Am Sonntag schließlich stellte man fest, dass der tanzenden Frau eine Hand abgeschlagen wurde. Immerhin konnte die in der Nähe wiedergefunden werden, Bauhofmitarbeiter haben sie inzwischen wieder – so gut wie eben möglich – angebracht.

Für die anderen Teile habe man bei Christel Lechner nach Ersatz angefragt, so Wendt weiter. "Die Beschädigung so kurz nach Ausstellungsbeginn sind sehr bedauerlich. Insbesondere, weil es ein großes positives Feedback auf die Figuren gab und gibt. Die allermeisten Menschen freuen sich über die Wiederkehr der Alltagsmenschen, sehen sie als willkommene Abwechslung in Coronazeiten. Diese Freude wird durch den sinnlosen Vandalismus leider getrübt", erklärt Citymanagerin Zorn.