Mosbach. (RNZ) Die Vorhersage ist eindeutig: Die vier aus Funk und Fernsehen bekannten Landesschau Wetter-Reporter Michael Kögel, Thomas Miltner, Michael Kost und Harry Röhrle werden am Donnerstag, 31. Januar (20 Uhr), auf Einladung des Kultur- und Tagungszentrums Alte Mälzerei in Mosbach unter anderem ihr Buch "Unser Wetter in Baden-Württemberg" vorstellen.

Seit 2002 ist das Quartett nun schon täglich bei Wind und Wetter unterwegs. In diesen 16 Jahren haben die vier Männer gemeinsam viel unter freiem Himmel erlebt. Besonders stolz sind sie darauf, seit dieser Zeit das wohl wichtigste Puzzle-Teil der Landesschau Baden-Württemberg zu sein. Die Bandbreite des Erlebten reicht von wunderschönen Augenblicken über lustige Geschichten bis hin zu verheerenden Unwettern. Diese einzigartigen Erlebnisse und dabei entstandenen Fotos werden in ihrem Buch reflektiert. So können die Interessierten die, während der Fernsehshow wie im Flug vorbei rauschenden Bilder, wiederholt in Ruhe genießen. In der täglichen Berichterstattung im SWR Fernsehen werden den Zuschauern in der Landesschau Baden-Württemberg spannende, informative und unterhaltsame Wetter-Geschichten geboten. Es geht nicht um wissenschaftliche Zusammenhänge oder knifflige Erklärungen, sondern um Wetter pur, so, wie es die vier Naturburschen täglich draußen empfinden! Über diese spannenden und persönlichen Erlebnisse, sowie amüsante Wettergeschichten, wird am Veranstaltungsabend hautnah und ganz persönlich berichtet. Außerdem wird an diesem Abend ein Geheimnis gelüftet: Wie kommt unser Landesschau-Wetter ins SWR-Fernsehen?

Die vier beliebten "Wetterfrösche" beschreiben ihre tägliche Arbeit und bilden dabei einen persönlichen Dialog mit dem Publikum. Sie bieten Einblicke hinter die Kulissen ihrer Arbeit und die einmalige Gelegenheit zum persönlichen Kennenlernen. Die Zuschauer erwartet ein zweistündiger Erlebnisabend zur Faszination des Wetters, gespickt mit interessanten und persönlichen Erlebnissen sowie Geschichten und atemberaubenden Fotos aus ganz Baden-Württemberg. Die beiden Kurpfälzer Kögel und Miltner sowie die zwei waschechten Schwaben Kost und Röhrle signieren das als Krönung zum 15-jährigen Bestehen ihrer Arbeit im September 2017 erschienene Buch. Die Publikation zur Sendung kann an diesem Abend erworben werden.

Eintrittskarten zu den "vier Männern für alle Fälle" gibt es in der Alten Mälzerei, bei Kindler’s Buchhandlung und in der Tourist-Information.