In Blau, Gelb, Rot und Orange lackiert David Kretz die alten Fahrräder, die im Rahmen der Sommeraktion „Mosbacher Raderlebnis“ für einen besonderen Blickfang in der Innenstadt sorgen sollen. Foto: Caspar Oesterreich

Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Fahrräder sind so beliebt wie nie. Mehr als fünf Millionen verkaufte Exemplare bescherten der Branche Rekordumsätze im vergangenen Jahr – und trotzdem ist die Nachfrage weiterhin ungebrochen. "Damit liegen wir mit unserer geplanten Sommeraktion ,Mosbacher Raderlebnis’ voll im Trend", freut sich Cornelia Schulz. Als Veranstaltungsleiterin des Stadtmarketings hat sie derzeit alle Hände voll zu tun, eine würdige Nachfolge der beliebten Alltagsmenschen auf die Beine zu stellen. "Ich bin zuversichtlich, dass uns das mit den vielen Angeboten unserer Sommeraktion auch gelingen wird", sagt sie im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Um die Innenstadt nach Monaten des Lockdowns als attraktiven Anziehungspunkt für die Menschen aus dem gesamten Mittelzentrum hervorzuheben und zum (langersehnten) Einkaufsbummel vor der pittoresken Fachwerk-Kulisse zu animieren, hat sich das Team des Stadtmarketings gemeinsam mit dem Sportbeauftragten der Stadt, Philipp Parzer, sowie der Werbegemeinschaft Mosbach Aktiv zusammengesetzt und ein umfangreiches Konzept entwickelt: Zeitgleich mit der Aktion "Stadtradeln" werden ab dem 24. Juni zahlreiche Einzelhändler und Dienstleister historische Exponate des Zweiradmuseums Neckarsulm in ihren Schaufenstern ausstellen und in die Geschichte des Fahrrads einführen.

"Wir bekommen Fahrräder aus der Zeit von 1850 bis 1950 als Leihgabe; auch alte Kinder- oder Dreiräder sind wahrscheinlich dabei", erklärt Schulz. Ergänzend dazu sei eine Stadtrallye für die gesamte Familie geplant. "Und wer am Ende alle Fragen richtig beantwortet, hat sogar die Chance, Einkaufsgutscheine zu gewinnen", verrät sie und hofft schon jetzt auf zahlreiche Teilnehmer.

Als besonderer Blickfang sollen überdies 15 in Blau, Rot, Gelb und Orange lackierte und zudem mit Blumen geschmückte Fahrräder markante Orte in der Fußgängerzone bereichern. "Dabei handelt es sich um alte Fahrräder, die in der Stadt aufgefunden, bei der jährlichen Fundsachenversteigerung aber nicht verkauft wurden", erklärt die Mosbacher Veranstaltungsleiterin. "Die Aufbereitung der abgenutzten Räder hat die Lackiererei Müller übernommen. Für diese kostenlose Unterstützung sind wir beim Stadtmarketing sehr dankbar", macht Schulz deutlich.

"Das machen wir wirklich gerne", sagt Nicole Müller-Stapf, Inhaberin besagter Lackiererei in Neckarelz. Seit 45 Jahren gebe es das Unternehmen bereits, "und ich wollte schon lange der Stadt auch mal etwas zurückgeben", erklärt sie ihr Engagement. "Über Monate haben quasi leer gefegte Gassen das Bild der Mosbacher Innenstadt geprägt. Jetzt, mit sinkender Inzidenz, ist es Zeit, dass wieder der Trubel zurückkehrt, die gebeutelten Einzelhändler, Friseure und Gastronomen auch wieder ganz spontan Kunden empfangen können." Das Mosbacher Raderlebnis mit den vielen Aktionen biete einen schönen Impuls, in die Stadt zu gehen.

Das findet auch Lackierer David Kretz. "Ich selbst fahre unheimlich gerne Fahrrad, fast immer auch hierher zur Arbeit, 20 Kilometer in eine Richtung", berichtet er. "Dass die Stadt sich diesem Thema nun mit einer Sommeraktion widmet, finde ich klasse – besonders auch aufgrund des Umweltschutzes, den das Radfahren befördert."

In der großen Halle der Lackiererei Müller, in der normalerweise Autos und Lastwagen besprüht werden, prägen an diesem Tag die alten Zweiräder das Bild. Sorgfältig reinigt Kretz die Räder, hängt sie auf, mischt die Farben und greift schließlich zur Lackierpistole. Rund eine Stunde braucht er pro Rad, etwa 400 Milliliter Industrielack werden jeweils benötigt. Kretz ist schon gespannt, wie die bunten Fahrräder bei den Besuchern in der Innenstadt ankommen. "Ich bin mir sicher, dass die Aktion den Leuten gefällt."

Auf positive Resonanz wird gewiss auch der kostenlose Fahrrad-Check stoßen, den das Bikehouse Bühler bis zum Ende der Sommeraktion am 24. August an noch zu bestimmenden Tagen anbieten will. Nach einem geeigneten Standort suche man gerade. "Da sind wir noch am Planen", sagt Schulz.

Die Werbegemeinschaft Mosbach Aktiv werde den teilnehmenden Geschäften und Dienstleitern zudem kleine fahrradtypische Präsente wie beispielsweise eine Klingel zur Verfügung stellen, die den Kunden ab einem gewissen Einkaufswert mitgegeben werden können. "Gerne können die Teilnehmer auch mit eigenen Gestaltungsideen zum Mosbacher Raderlebnis beitragen. Je mehr Geschäfte und Dienstleister mitmachen, desto schöner wird das Mitmach- und Wir-Gefühl unserer Aktion." Und auch mit den Stelen in der Fußgängerzone hat Cornelia Schulz noch etwas vor. "Aber das wollen wir an dieser Stelle noch nicht verraten ...", erhöht sie die Spannung.

Info: Wer mit dem E-Bike nach Mosbach kommt, kann in vielen Gaststätten seinen Akku laden. Eine Liste der teilnehmenden Gastronomen gibt es im Internet unter www.tg-odenwald.de/ebikeladen0.